أمطار غزيرة.. أهم التوصيات والاحتياطات العاجلة للمزارعين خلال الأيام القادمة

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن أهم الاحتياطات والتوصيات للمزارعين خلال اليومين القادمين خاصة مع سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة بالبلاد .

وجاءت أهم التوصيات كما يلي...

التوقف عن الري والرش لمعظم المحاصيل في الدلتا والوجه البحري ..

الاستعداد بقوة لمعاملات وتدخلات زراعية هامة بعد انتهاء هذه الموجة ..





وكشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ ، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة ، حيث أن هناك حالة سريعة من عدم الإستقرار الجوي تؤثر على البلاد بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس.



وأوضح "فهيم" خلال تصريحات له أنه تمتد الأمطار إلى (الإسكندرية - البحيرة - المنوفية) ، وفي منتصف الليل وحتى فجر الأربعاء : تصل الأمطار إلى (القاهرة - الجيزة - الشرقية - القليوبية - الدقهلية - الفيوم).

وأشار " رئيس مركز معلومات تغير المناخ " إلي أنه ظهر الأربعاء هناك نشاط جديد للأمطار على (الإسكندرية - كفر الشيخ - البحيرة)، وقد تمتد بشكل خفيف إلى القاهرة وضواحيها ، مع استمرار الأمطار على فترات حتى مساء الخميس.



وقال الدكتور محمد فهيم إنه متوقع أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم وتستمر طوال يوم غدا الأربعاء على كل مناطق الوجه البحري وشمال الصعيد .