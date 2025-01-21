اللواء سمير فرج: ترامب سيغير العالم بعد توليه رئاسة أمريكا

أكد اللواء سمير فرج المفكر الإستراتيجي، أن العالم بدأ فترة جديدة بوصول الرئيس الأمريكي ترامب للسلطة، مضيفا اهتمام اعلامي عالمي كبير بوصول ترامب للحكم.

أمريكا هى التي قتلت القذافي بدون تفويض من الكونجرس

وأضاف اللواء سمير فرج، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن ترامب سيغير العالم بعد توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع اللواء سمير فرج المفكر الإستراتيجي، أن أمريكا هى التي قتلت القذافي بدون تفويض من الكونجرس، مستدركا أن أمريكا هى التي تحرك الأحداث المؤسفة في العالم.