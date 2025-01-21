قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استطلاع: 40% من الأمريكيين قلقون بشأن ولاية دونالد ترامب الثانية
للموظفين| القانون يمنح الموظف إجازة مرضية في هذه الحالات
مستشار الرئيس الفلسطيني: وقف إطلاق النار في غزة مهدد بعدم الصمود
أنغام: تعرضت لاكتئاب حاد وأكتر شيء يؤلمني هو الخذلان من القريبين
أثارت حيرة العلماء.. ما سر ظهور واختفاء "الجزيرة الشبح"؟
ترامب يمنع المتحولين جنسياً من الخدمة في الجيش الأمريكي
العشرة الكبار.. محمد صلاح يواصل التألق في دوري الأبطال ويعادل رقم تييري هنري
شاهد.. هدف محمد صلاح لصالح ليفربول في مرمى ليل الفرنسي
حماس: نبارك عملية الطعن البطولية في تل أبيب.. وننعى الشهيد المغربي
خالد الغندور: الأهلي يحسم صفقته الأجنبية الأولى والإعلان عقب الكشف الطبي
آخر موعد لتلقى طلب التقدم للامتحان من الخارج بالمعاهد الأزهرية.. تعرف عليه
سقوط أمطار خفيفة في المنوفية.. وإعلان رفع درجة الاستعداد القصوى|صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو يوسف ومنة شلبي يقدمان دور البطولة بالجزء الثاني من “السلم والتعبان”

منك شلبي وعمرو يوسف
منك شلبي وعمرو يوسف
شروق سلامة
×

بدأت تحضيرات تصوير الجزء الثاني من فيلم “السلم والتعبان”، مع اختيار النجم عمرو يوسف والنجمة منة شلبي ليكونا بطلي الفيلم، ومن المقرر أن تنطلق كاميرات التصوير خلال شهر فبراير 2025.

يأتي هذا الجزء المنتظر استكمالًا لنجاح الفيلم الأول الذي عُرض قبل أكثر من 20 عامًا وحقق شهرة واسعة بين عشاق السينما المصرية، حيث يُعد أحد الأعمال الرومانسية التي لا تُنسى.

وكان قد اجتمع فريق عمل فيلم "السلم والثعبان" لأول مرة بعد أكثر من 20 عامًا، بمهرجان الجونة  وقد أدار الجلسة النقاشية أندرو محسن، مدير البرمجة بالمهرجان والناقد السينمائي، بحضور المخرج طارق العريان، والمؤلف والمنتج محمد حفظي، بالإضافة إلى النجمة حلا شيحة، وهشام نزيه، مؤلف الموسيقى التصويرية للفيلم. يأتي هذا اللقاء بعد عرض الفيلم الذي شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من مختلف الأجيال.

أكدت حلا شيحة وطارق العريان، أن مصداقية القصة هي السبب وراء استمرار الفيلم في قلوب الجمهور حتى اليوم وحتى بعد أكثر من 20 عاماً على بداية عرضه. 

وأوضحت “حلا”، أنها لعبت دور الشخصية الرئيسية وهي في سن العشرين وكانت لا تمتلك الخبرة الكبيرة في مجال التمثيل وقتها، وعلى الرغم من إتقان فريق العمل للفيلم إلا أن إيرادات الفيلم في وقت عرضه لم تكن كبيرة، مما أدى إلى إحباط حفظي والعريان في أولى تجاربهم الفنية معاً. لكن حب الجمهور لقصة الفيلم جعلته خالداً وستمراً حتى الآن.

من جهة أخرى، تحدث طارق العريان عن تجربته الإخراجية، حيث أشار إلى أنه بعد عودته من أمريكا، أراد تقديم فكرة جديدة ومبتكرة، لكن مع طابع تجاري؛ ولذلك فقد كتب محمد حفظي السيناريو لأول مرة لفيلم رومانس ولكن باللغة الإنجليزية نظراً لعدم إتقانه للغة العربية وقتها، وكان أحمد السقا هو أول من قرأ النص وكان مرشحًا لأحد أدوار البطولة وقتها.

وأشار حفظي إلى أن العريان أعطاه فرصة كبيرة في عالم الكتابة، رغم أنه كان يدرس الهندسة، وهو تخصص بعيد تماماً عن السينما. كما أوضح هشام نزيه أن الموسيقى التصويرية كانت نقطة انطلاق جديدة له، حيث ساهمت رؤية طارق العريان المبتكرة في نجاح الموسيقى، مثل إدخال موسيقى التانجو في الفيلم.

وتناول النقاش أيضًا التغييرات التي أجراها طارق العريان وحفظي على أكثر من 80 مشهدًا بعد مشهد الغردقة، لتوضيح شخصية حازم المترددة. ورغم أن الفيلم كان ينتمي إلى نوع جديد من الإنتاج، لم يكن هناك حماس كبير من بعض الجهات لإنتاجه. كما تم الحديث عن رفض الفنان هاني سلامة فكرة إنتاج جزء ثانٍ من الفيلم، مشيرًا إلى عدم رغبته في تكرار تجربة ناجحة.

أغاني "السلم والثعبان" لا تزال من بين المفضلة لدى الجماهير، حيث استخدم هشام نزيه ألحانها في الموسيقى التصويرية، مثل "أنا حبيت" و"عيش" من غناء النجم الكبير خالد سليم. 

وفي الختام، أشار العريان إلى أن دخول ممثل شاب ليكون بطل الفيلم فجأة قد لا يكون محببًا للجمهور وقد يؤثر على الإيرادات بالسلب وهو غير محب لهذه الفكرة.
 

منة شلبي عمرو يوسف السلم والثعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 بالدرجات .. الآن

أحمد موسى

البنوك| تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء

نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2025

ظهرت الآن| نتيجة رابعة ابتدائي 2025

حالة الطقس

أمطار غزيرة تضرب تلك المناطق خلال ساعات.. الأرصاد تحذر

إجازة 25 يناير

رسميا.. موعد إجازة 25 يناير 2025

صورة أرشيفية

شاب ينهي حياة آخر وسط الشارع بالأقصر

أرشيفية

الداخلية تكشف تفاصيل استشهاد عقيد شرطة فى مشاجرة داخل بنك بالفيوم

الطقس في مصر

بينها القاهرة الكبرى.. موجة أمطار تضرب 7 محافظات ليلاً

ترشيحاتنا

أنغام

أنغام: المرأة القوية لا يحتاجها الرجل.. والاختيارات الخاطئة واردة

الفنانة أنغام

أرى نفسي صوت مصر.. وأعتبر نفسي جزءا من صناعة الموسيقى.. أنغام تفاجئ جمهورها بتصريحات مهمة

غزة

471 يوما من العدوان.. تامر أمين: الحرب على غزة كانت جحيما لا يطاق

بالصور

مخاطر مميتة لحقن التخسيس.. لا تعرض حياتك للخطر

انقاص الوزن
انقاص الوزن
انقاص الوزن

أبرزهم غادة عبد الرازق.. البطولات النسائية تسيطر على ماراثون رمضان 2025

مي عمر وياسمين عبد العزيز وغادة عبد الرازق
مي عمر وياسمين عبد العزيز وغادة عبد الرازق
مي عمر وياسمين عبد العزيز وغادة عبد الرازق

أضرار القهوة التركي.. أمراض تهدد حياتك بسبب الإفراط في تناولها

القهوة التركي
القهوة التركي
القهوة التركي

للطهي أو للدهان الموضعي.. ماذا يحدث عند استخدام زيت الحبة السوداء؟

فوائد زيت الحبة السوداء
فوائد زيت الحبة السوداء
فوائد زيت الحبة السوداء

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تنبيه عاجل من وزارة التعليم بشان امتحانات الثانوية العامة | ما القصة؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

5 صفقات جديدة.. ماذا يحدث داخل القلعة الحمراء؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

طرح أكثر من ٥ آلاف وحدة جديدة | اعرف الأماكن وشروط التقديم

وفاء الكيلاني وتيم حسن

وفاء الكيلاني تكشف سر غياب تيم حسن عن جوي أورد وتنفي إشاعات الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الشرطة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره: سجنٌ ذاتيٌّ وصراعٌ داخليّ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: شواغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2025

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الدور المصري في وقف العدوان على غزة

المزيد