إزالة 34 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقنا

تابع اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، أعمال تنفيذ قرارات الإزالة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور أحمد عبد الخالق، مدير مركز السيطرة، حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، مع التأكيد على سرعة التعامل الفوري مع المخالفات ورصد أي تعديات في مهدها، في إطار توجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا.

وأسفرت جهود الإزالات عن تنفيذ 34 حالة إزالة بمراكز فرشوط وأبو تشت ونجع حمادي وقنا، منها 23 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 34 قيراطًا، و11حالة تعدٍ على أملاك الدولة على مساحة 2175 متر.

وأكد السعيد، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل العمل بكامل طاقتها خلال أيام عيد الفطر، لضمان التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات، خاصة التعدي على الأراضي الزراعية، لما تمثله من خطورة على الأمن الغذائي.

وأضاف السكرتير العام المساعد، أن هناك متابعة لحظية من خلال مركز السيطرة وغرفة العمليات الرئيسية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، لضمان تنفيذ الإزالات وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين دون استثناء.

وأشار السعيد، إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ أعمال الموجة 28 بكل حزم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، للحفاظ على حقوق الدولة ومنع أي محاولات للتعدي، مؤكدًا أن العمل لن يتوقف حتى يتم القضاء على كافة أشكال المخالفات.





