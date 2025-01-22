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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

طليقة الشيف الشربيني تتهمه بالإهمال في تربية ابنهما .. لسبب غريب

الشيف الشربيني
الشيف الشربيني
ندى سويفى
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حرّرت طليقة الشيف الشربيني محضرًا بقسم شرطة الشيخ زايد اتهمته فيه بالإهمال في تربية نجلهما "عمر" بالإسراف في مصروفه الشخصي.

وتضمن محضر الشرطة المحرر من الإعلامية مايا الشربيني ضد طليقها الشيف الشربيني أنه يخصص مبلغًا ماليًا كبيرًا لابنهما عمر البالغ من العمر 10 سنوات كمصروف شخصي زائد على احتياجاته وأصبح لديه فائض من المال دفعه لشراء السجائر وتناولها.

ومنحت محكمة الأسرة بأكتوبر الإعلامية مايا الشربيني الولاية التعليمية لابنها عمر من طليقها الشيف الشربيني .

وأقام محامي الإعلامية مايا الشربيني الدعوى رقم 394 لسنة 2025  اوامر وقتية ٦ أكتوبر وقضت المحكمة أمس الثلاثاء للإعلامية مايا الشربيني بالولاية التعليمية لابنها عمر.

وقال محامي مايا الشربيني إنه قام بإجراء تسوية تمهيدًا لإقامة دعاوى نفقة بعد انفصال مايا الشربيني عن الشيف الشربيني بالطلاق.


وحرّرت مسبقًا مايا الشربيني طليقة الشيف الشربيني محضرًا في الجيزة لإثبات حالة بأن نجلها الصغير عمر ذهب لوالده بدون علمها، بعد أزمة شقيقه الأكبر في حادث دهس عامل دليفري.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من قسم شرطة الشيخ زايد تضمن ورود بلاغ من طليقة الشيف الشربيني أفاد بإثبات حالة بأن نجلها الأصغر بحوزة والده بعد ما ذهب إليه بمفرده دون علمها بعد حادث شقيقه الأكبر.

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