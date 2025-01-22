إجازة مدفوعة الأجر.. قرار عاجل من «ترامب» بشأن تسريح موظفين أمريكيين

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيهات بوضع جميع موظفي التنوع والمساواة والشمول الفيدراليين في إجازة مدفوعة الأجر، وأن تضع الوكالات خططًا لتسريحهم، وفقًا لمذكرة صادرة يوم الثلاثاء من مكتب إدارة الموظفين.

تأتي المذكرة في أعقاب أمر تنفيذي وقعه ترامب في يومه الأول يأمر بتفكيك شامل لبرامج التنوع والشمول التابعة للحكومة الفيدرالية والتي يمكن أن تمس كل شيء من التدريب على مكافحة التحيز إلى تمويل المزارعين وأصحاب المنازل من الأقليات، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وتوجه المذكرة الوكالات بوضع موظفي مكتب التنوع والمساواة والشمول في إجازة مدفوعة الأجر بحلول الساعة 5 مساءً يوم الأربعاء وإزالة جميع صفحات الويب العامة التي تركز على التنوع والمساواة والشمول بحلول نفس الموعد النهائي.

كانت العديد من الإدارات الفيدرالية قد أزالت صفحات الويب حتى قبل المذكرة، كما يجب على الوكالات إلغاء أي تدريبات مرتبطة بالتنوع والإنصاف والإدماج وإنهاء أي عقود ذات صلة، ويُطلب من العاملين الفيدراليين الإبلاغ إلى مكتب إدارة شؤون الموظفين التابع لترامب إذا اشتبهوا في أن أي برنامج مرتبط بالتنوع والإنصاف والإدماج قد تمت إعادة تسميته لإخفاء غرضه في غضون 10 أيام أو مواجهة "عواقب سلبية".

بحلول يوم الخميس، يتم توجيه الوكالات الفيدرالية لتجميع قائمة بمكاتب وعمال التنوع والإنصاف والإدماج الفيدراليين اعتبارًا من يوم الانتخابات.

بحلول يوم الجمعة المقبل، من المتوقع أن يقوموا بإعداد قائمة لتنفيذ "إجراءات خفض القوة العاملة" ضد هؤلاء العاملين الفيدراليين

تأتي هذه الخطوة بعد أن اتهم الأمر التنفيذي الصادر يوم الاثنين الرئيس السابق جو بايدن بفرض برامج "التمييز" في "جميع جوانب الحكومة الفيدرالية تقريبًا" من خلال برامج "التنوع والمساواة والإدماج"، المعروفة باسم DEI.