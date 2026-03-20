خبير: زيارة الرئيس للإمارات وقطر تؤكد التزام مصر بحماية استقرار المنطقة

أكد رشاد عبدالغني، الخبير السياسي، أن الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس إلى دولتي الإمارات العربية المتحدة وقطر، تمثل خطوة مهمة تعكس قوة وحيوية الدبلوماسية المصرية في توقيت بالغ الدقة، في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد عسكري وتوترات متزايدة تهدد استقرار الإقليم.

وأوضح عبدالغني، في بيان له اليوم، أن هذه الزيارة الأخوية السريعة تحمل رسائل سياسية واضحة، في مقدمتها التأكيد على التضامن الكامل لمصر مع الأشقاء في دول الخليج العربي، ورفضها القاطع لأي اعتداءات تمس سيادة هذه الدول أو تهدد أمنها واستقرارها، مشدداً على أن التحرك المصري يأتي انطلاقاً من ثوابت راسخة تعتبر أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأشار الخبير السياسي إلى أن لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تعكس مستوى عالٍ من التنسيق والتفاهم المشترك، وتعزز من وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات الراهنة، لافتاً إلى أن هذه التحركات تسهم في بناء موقف عربي موحد قادر على التعامل مع الأزمات بحكمة ومسؤولية.

وأضاف عبدالغني، أن تأكيد مصر خلال الزيارة على دعمها الكامل للإجراءات التي تتخذها الدول الشقيقة للحفاظ على أمنها، يعكس مصداقية الموقف المصري وحرصه الدائم على حماية استقرار المنطقة، إلى جانب الدور الفاعل الذي تقوم به القاهرة في التواصل مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لاحتواء التصعيد والدفع نحو الحلول السياسية والدبلوماسية.

واختتم رشاد عبدالغني، تصريحه بالتأكيد، أن التحركات التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا التوقيت تعكس رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى منع اتساع رقعة الصراع، والحفاظ على مقدرات الشعوب العربية، وترسيخ مفهوم الأمن القومي العربي الجماعي، بما يعزز فرص الاستقرار والسلام في المنطقة.