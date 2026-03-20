قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

خبير: زيارة الرئيس للإمارات وقطر تؤكد التزام مصر بحماية استقرار المنطقة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد رشاد عبدالغني، الخبير السياسي، أن الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس إلى دولتي الإمارات العربية المتحدة وقطر، تمثل خطوة مهمة تعكس قوة وحيوية الدبلوماسية المصرية في توقيت بالغ الدقة، في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد عسكري وتوترات متزايدة تهدد استقرار الإقليم.

وأوضح عبدالغني، في بيان له اليوم، أن هذه الزيارة الأخوية السريعة تحمل رسائل سياسية واضحة، في مقدمتها التأكيد على التضامن الكامل لمصر مع الأشقاء في دول الخليج العربي، ورفضها القاطع لأي اعتداءات تمس سيادة هذه الدول أو تهدد أمنها واستقرارها، مشدداً على أن التحرك المصري يأتي انطلاقاً من ثوابت راسخة تعتبر أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأشار الخبير السياسي إلى أن لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تعكس مستوى عالٍ من التنسيق والتفاهم المشترك، وتعزز من وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات الراهنة، لافتاً إلى أن هذه التحركات تسهم في بناء موقف عربي موحد قادر على التعامل مع الأزمات بحكمة ومسؤولية.

وأضاف عبدالغني، أن تأكيد مصر خلال الزيارة على دعمها الكامل للإجراءات التي تتخذها الدول الشقيقة للحفاظ على أمنها، يعكس مصداقية الموقف المصري وحرصه الدائم على حماية استقرار المنطقة، إلى جانب الدور الفاعل الذي تقوم به القاهرة في التواصل مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لاحتواء التصعيد والدفع نحو الحلول السياسية والدبلوماسية.

واختتم رشاد عبدالغني، تصريحه بالتأكيد، أن التحركات التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا التوقيت تعكس رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى منع اتساع رقعة الصراع، والحفاظ على مقدرات الشعوب العربية، وترسيخ مفهوم الأمن القومي العربي الجماعي، بما يعزز فرص الاستقرار والسلام في المنطقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 دول إسلامية تعلن السبت أول أيام عيد الفطر لعدم ثبوت رؤية الهلال

موعد عيد الفطر 2026 .. بيان عاجل من دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح لرؤية هلال شوال

قرار رسمي من التأمينات.. موعد صرف معاشات أبريل 2026

هنصوم بكره ولا هنعيد.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

الطقس غدًا أول يوم العيد.. عاصفة ترابية وأمطار على هذه المناطق

مها متبولي تفجر مفاجأة حول الحالة الصحية لشيرين عبد الوهاب: أحمد سعد اللي وداها المستشفى

قبل عيد الفطر: هبوط حاد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 200 جنيه

معجزة ربانية تحدث في آخر ساعة من رمضان .. ترقبوها

ترشيحاتنا

تصعيد خطير في خليج عُمان.. حريق بناقلة نفط قرب سواحل الإمارات والقبضان مفقود

صفقات بـ 15 مليار دولار.. إدارة ترامب تتجاوز الكونجرس لبيع أسلحة إلى الإمارات والكويت والأردن

ترامب يصدم الجميع: 200 مليار دولار مبلغ زهيد لتمويل الحرب ضد إيران

بالصور

يصيب الملايين.. أسباب وطرق الوقاية من شلل النوم

شلل النوم

دراسة: مخاطر خفية لتركيب الرموش الصناعية الدائمة على العين

مخاطر الرموش الصناعية على صحة العين

بعد تأخر الإنجاب 4 سنوات.. سيدة مصرية تحمل في 8 توائم طبيعيًا

تفاصيل حالة الحمل في 8 توائم

توترات عالمية وتحذيرات فلكية.. وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟

فيديو

"عاجبك منظري؟".. اعتذار رسمي من محمد إمام بعد جدل مشهد مسلسل "الكينج"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد