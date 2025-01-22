الدفاع الجوي الروسي يعلن إسقاط عدد من الطائرات الأوكرانية المسيرة

أكدت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء، أن منظومة الدفاع الجوي الروسي تمكنت من اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الليل.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن الدفاع الجوي الروسي أسقط طائرة مسيرة فوق مقاطعة فورونيج الروسية دون إصابات أو أضرار.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الحرب الأوكرانية أسفرت عن مقتـ.ـل 800 ألف جندي روسي و 600 ألف جندي أوكراني، ويجب أن تتوقف.

وانتقد الرئيس الأمريكي التغطية الإعلامية الأمريكية للأزمة الأوكرانية قائلا "فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا، هناك العديد من الأرواح التي فقدت أكثر مما يتم الإبلاغ عنه".

وأضاف ترامب: "أنا لا ألومكم على ذلك، ولكن ألوم ربما حكومتنا لعدم رغبتها في نشر الأرقام الحقيقية."

كما أشار الرئيس ترامب إلى استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني زيلينسكي "في أي وقت يرغبون فيه".

وأوضح ترامب أن زيلينسكي "يريد السلام، لقد أكد لي ذلك بقوة".

وأشار دونالد ترامب، إلى أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لم يحترم الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، مضيفا أن بوتين ذكي، لافتا إلى إمكانية فرض عقوبات ضد روسيا إذا رفض بوتين التفاوض بشأن الحرب الأوكرانية.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية الجديدة تبحث قضية إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، منوها إلى أنه أبلغ الرئيس الصيني بأن يساعد في حل الأزمة الأوكرانية.