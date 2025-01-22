إجمالي إيرادات الأفلام.. نور النبوي يتفوق على الجميع ومحمد سعد نمر 3

يتنافس في الموسم الشتوي الحالي بدور العرض السينمائي عدد من الأعمال السينمائية، وهي أفلام: الحريفة 2، والهنا اللي أنا فيه، والهوى سلطان، وبضع ساعات في يوم ما، ومين يصدق.

وفي السطور التالية نستعرض إيرادات شباك تذاكر السينما المصرية 2024، التي حققتها الأعمال المطروحة في السينمات.

الحريفة 2

استطاع فيلم “الحريفة” أن يتصدر شباك التذاكر في مصر بعدما حقق 115.479.262 جنيها.

الفيلم يضم كوكبة من النجوم الشباب على رأسهم نور النبوي، وأحمد غزي، وكزبرة، ونور إيهاب، ودونا إمام، ونورين أبو سعدة، وسليم الترك.

العمل من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويشهد مشاركة عدد كبير من نجوم الفن كضيوف شرف، من بينهم آسر ياسين، وأحمد فهمي، وأسماء جلال، بالإضافة إلى الظهور المميز لنجم كرة القدم المعتزل مايكل أوين.

الهوى سلطان

حقق فيلم “الهوى سلطان” إيرادات وصلت إلى 81.886.729 جنيها.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي لايت، عن العلاقات بين الأصدقاء، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى، من خلال إلقاء الضوء على علاقة الصداقة التي تجمع بين أحمد داود ومنة شلبي خلال أحداث العمل.

الفيلم من بطولة منة شلبي، وأحمد داود، وأحمد خالد صالح، وجيهان الشماشرجي، وسوسن بدر، وخالد كمال، ونورين أبو سعدة، وعماد رشاد، وفدوى عابد.

تولى إخراج العمل هبة يسري، التي سبق وأن قدمت مسلسل “سابع جار” من بطولة دلال عبد العزيز وشيرين.

الدشاش

بينما حقق فيلم “الدشاش” إيرادات بلغت قيمتها 43.770.135 جنيه وهو من بطولة محمد سعد وإخراج سامح عبد العزيز.

الهنا اللي أنا فيه

حقق الفيلم إيرادات بلغت 40.428.948 جنيها.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من كريم محمود عبد العزيز، ودينا الشربيني، وياسمين رئيس، وحاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.

بضع ساعات في يوم ما

تمكن فيلم “بضع ساعات في يوم ما” من تحقيق إيرادات جيدة.

وحقق الفيلم الذي يقوم ببطولته محمد سلام وهشام ماجد إيرادات وصلت إلى 25.577.485 جنيها.

‎ويضم فيلم “ بضع ساعات في يوم ما ”، عددا كبيرا من نجوم الفن على رأسهم هشام ماجد ومي عمر وهنا الزاهد ومحمد سلام وأحمد السعدني ومحمد الشرنوبي وكريم فهمي ومايان السيد، وإنتاج أحمد السبكي، ومن تأليف محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن.

البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

بينما حقق فيلم “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو ” الذى يقوم ببطولته عمر عصام إيرادات بلغت قيمتها 10. 452.449 جنيه.

6 أيام

وأما فيلم “6 أيام” حقق إيرادات بلغت قيمتها 4.684.369 جنيه والذى يقوم ببطولته أحمد مالك وآية سماحة.

مين يصدق

حقق فيلم “مين يصدق” إيرادات وصلت إلى 3.827.146 جنيها.

فيلم "مين يصدق؟" روائي تدور أحداثه حول "نادين" التي تتخلص من حالة الفراغ التي تعيشها، بالتعرف على شاب محتال يُدعى باسم، الذي يقدم لها نوعًا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتشارك نادين باسم في عمليات نصب يتورطان من خلالها في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك.

وهو من إخراج زينة عبد الباقي، ومن بطولة جايدا منصور ويوسف عمر وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم شريف منير وأشرف عبد الباقي وأحمد رزق ونادين وسليمان عيد وعارفة عبد الرسول.

المستريحة

أما فيلم “المستريحة” يقوم ببطولته ليلى علوى وبيومى فؤاد وقد حقق إيرادات بلغت قيمتها 1.303.286 جنيه.

سنو وايت

أما فيلم “سنو وايت” حقق إيرادت بلغت قيمتها 444.109 جنيه ويقوم ببطولة الفيلم مريم شريف.