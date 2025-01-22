شاومينج يحرض طلاب الإعدادية: صور الامتحان واستلم الحل في دقائق

تشهد الآن جروبات شاومينج على تليجرام بث رسائل لتحريض طلاب الشهادة الإعدادية 2025 على تصوير الامتحانات التي تم توزيعها الآن داخل اللجان.

حيث كتبت جروبات شاومينج : صور الامتحان صورة واضحة وابعت.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تهاون مع الغشاشين أو مرتكبي أي مخالفات من شأنها الإضرار بضوابط العملية الامتحانية طوال امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.

و حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الحالات التي يتم فيها إلغاء امتحان الطالب المخالف للتعليمات، والتي تسري على الطلاب المتقدمين للامتحانات العامة والامتحانات المحلية التي تشرف على اجراءها وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها .. وتتمثل فيما يلي :

حالات يلغى فيها امتحان الطالب في جميع المواد ويعتبر راسبا فيها

يلغى امتحان الطالب في جميع المواد ويعتبر راسبا فيها سواء في الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية مع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة قانونا اذا ارتكب أي من الأفعال التالية :

اذا صور او طبع او نشر او اذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات او اجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات أو اثناءها سواء وقع الفعل داخل هذه اللجان او خارجها بقصد الغش أو الاخلال بالنظام العام للامتحان او اذا اشترك او شرع في اتركاب أيا من هذه الأفعال.

الغش أو الشروع فيه او الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأي وسيلة اثناء الامتحان.

القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان.

الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم او الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان او بسببه.

استخدام الهاتف المحمول بكافة انواعه أو أي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدي إلى أي فعل من الأفعال المنصوص عليها او الشروع فيه.

مساعدة الغير في أداء الامتحان بدلا منه.

إخفاء أوراق الإجابة الخاصة بالطالب أو الهروب بها.

حالات يلغى فيها امتحان الطالب في مادة واحدة

يلغى امتحان الطالب في المادة التي يؤدي الامتحان فيها إذا ارتكب احدى المخالفات التالية :

حيازة الهاتف المحمول أو أي من الأجهزة التكنولوجية او أي وسائل أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان

تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته او ما يتم على الاستهانة أو السخرية بأي صورة من الصور.

تمزيق أوراق الإجابة او نزع ورقة منها او العبث بها او محاولة اخفائها او محاولة الهروب بها.

محضر إثبات الحالة فور حدوث الواقعة

يلغى امتحان الطالب بقرار من المشرف على الامتحان بعد تحرير رئيس لجنة سير الامتحان محضرا بأثبات الحالة فور حدوث الواقعة او اكتشافها واجراء تحقيق مع الطالب بمعرفة جهة التحقيق المختصة من الإدارة او المديرية او الوزارة ، ويعد امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق تنازلا عن حقه في الدفاع عن نفسه ، واقرارا ضمنيا منه بصحة ما ارتكبهمن مخالفة وتعرض نتيجة التحقيق والتوصية المقترحة على المشرف على الامتحان لاصدار القرار المناسب على انه بالنسبة للامتحانات العامة يجب ارسال اصل أوراق التحقيق الى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاقتراح التوصية.

وتعرض الأوراق على المشرف على الامتحان لاصدار القرار المناسب ولا يخطر الطالب بالقرار الصادر بشأنه الا مع اعلان نتيجة الامتحان وتعد الشهادة او البيان الصادر بنتيجة الامتحان اخطارا له.

حرمان من دخول الامتحان العام التالي ايضا

ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني او المحافظ المختص بحسب الأحوال حرمان الطالب من دخول امتحان العام التالي لعام الإلغاء اذا كانت المخالفة المسندة له على قدر عالي من الجسامة.

عقوبة الغش الجماعي

ويلغى امتحان الطلاب في الامتحانات العامة او المحلية بقرار مسبب من وزير التعليم او المحافظ بحسب الأحوال اذا تبين اثناء تقدير الدرجات وجود تطابق في إجابات الطلاب في مادة او بعض المواد مما يقطع بوجود حالة غش جماعي وذلك بعد ان تقوم لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات متضمنا الأرقام السرية لاوراق الإجابة التي يقبت فيها التطابق ، ويعتمد التقرير من مشرف تقدير المادة ويعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة المختص لعرضه على المشرف على الامتحان الذي يقوم بتشكيل لجنة تقدير درجات أخرى لاعادة تقدير أوراق الإجابة التي تضمنها التقرير المشار اليه والتأكد من وجود التطابق في الإجابة واعداد تقرير مفصل ثاني عن حالة التطابق يرفع الى المشرف على الامتحان لعرضه على السلطة المختصة لاصدار القرار المناسب وتقدر درجات جميع أوراق الإجابة محل المخالفة دون الاخلال بالسرية مع عدم رصد درجاتها في كشوف الرصد.

ويجوز بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم او المحافظ إلغاء الامتحان او تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب في كل او احدى اللجان حال حدوث اخلال بالنظام العام للامتحان او سلامة اجراءاته او شيوع الغش بها سواء تمت المهالفة داخل اللجنة او خارجها.

يحرم الطالب الذي ألغي امتحانه في جميع مواد امتحان الدور الأول من أداء امتحان الدور الثاني لذات العام الدراسي الصادر فيه قرار الإلغاء انا اذا كان إلغاء الامتحان في الدور الثاني فيكتفي بالالغاء في هذا الدور.