معارك العرب في الأندلس ضمن إصدارات قصور الثقافة بمعرض الكتاب

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، كتاب "معارك العرب في الأندلس" لبطرس البستاني، ضمن مجموعة الأعمال الرائدة التي تطرحها الهيئة بمناسبة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، المقرر انطلاقها في الفترة من 23 يناير الحالي إلى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ضمن برامج وزارة الثقافة، تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة".

معارك العرب في الأندلس

يستعرض كتاب "معارك العرب في الأندلس" للأديب والمؤرخ بطرس البستاني الأسباب التي قادت إلى سقوط الأندلس بعد ثمانية قرون من الحكم الإسلامي، موضحا أن تفكك الدولة الأندلسية إلى 22 دويلة صغيرة، بعد إعلان الوزير أبو الحزم بن جهور انهيارها، كان العامل الأبرز الذي استغله الغرب للاستيلاء عليها، ويتناول أيضا سقوط غرناطة، آخر معاقل الأندلس، عام 1492م، مما أدى إلى ضياع مركز حضاري إسلامي ترك أثرا لا يمحى في أوروبا.

وتشارك هيئة قصور الثقافة في دورة هذا العام من المعرض بأكثر من 165 عنوانا جديدا تم اختيارها بعناية وصدرت ضمن سلاسل الهيئة ومجموعة أخرى تم إصدارها بمناسبة المعرض، وتقديمها بأسعار مخفضة للجمهور، وقد تنوعت موضوعات الكتب لتشمل التاريخ والتراث والأدب الشعبي والتراجم العالمية وكتب أعلام الفكر والأعمال الرائدة، بالإضافة إلى إصدارات متنوعة في سلاسل: السينما، السير الذاتية، أدب الرحلات، الفلسفة، والدراسات الشعبية، الفن التشكيلي، النقد الأدبي، المسرح، والموسيقى، والعبور، وكذا الأعمال الإبداعية في القصة والشعر والرواية، بجانب الركن الخاص بكتب الأطفال وركن في جناح الهيئة للكتب المخفضة.

ويشرف على إصدارات الهيئة في المعرض الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، والإدارة العامة للنشر الثقافي، برئاسة الكاتب الحسيني عمران، والإدارة العامة للتسويق والمبيعات، برئاسة تغريد كامل، وصمم غلاف الكتاب وسام سامي.

ويشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 80 دولة و1300 دار نشر و6 آلاف عارض، وتحل عليه سلطنة عمان ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور الراحل أحمد مستجير، شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.