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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

منى عبد الغني تكشف تفاصيل تحضيرها للجزء الثاني من «قلع الحجر»

منى عبد الغني
منى عبد الغني
أحمد إبراهيم
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نشرت الفنانة منى عبد الغني مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” تكشف فيه عن تفاصيل مشاركتها فى الجزء الثانى من مسلسل "قلع الحجر". 

وقالت منى عبد الغني: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين رمضان خلاص على الأبواب، إحنا بنحضر للجزء الثاني من مسلسل "قلع الحجر" للمخرج حسني صالح وتأليف أحمد وفدي".

وأضافت: “إنتوا شفتوا السنة اللي فاتت النجم الكبير محمد رياض، انضمت لنا الجميلة نشوى مصطفى، وأحمد سلامة، ودكتور سماح، ومجموعة كبيرة جدا من الفنانين مينفعش الوقت إني أقولهم”.

وأوضحت منى عبد الغني: “أنا سعيدة جدا بالعمل ده لأنى بحب قوي الجرس اللى في اللهجة الصعيدي الحلوة، صحيح عاوزة مذاكرة بقى واجتهاد وشغل بس إن شاء الله تشوفوا حاجة حلوة”.

وأكملت: "الجزء الثاني اسمه "قبايل الصخرة" إن شاء الله يعجبكم قوي إيه رأيكم في اللبس الصعيدي دي؟ حلو؟ تحياتي لأهل الصعيد كلهم وأهل مصر والعالم العربي تشوفوا إن شاء الله حاجة حلوة متميزة، وكل سنة وانتم طيبين".

كيف يرى صلاح المرأة؟

من ناحية أخرى، وجهت الإعلامية منى عبد الغني رسالة مليئة بالتقدير والاحترام لنجم كرة القدم محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، قائلة إنه رغم انشغاله الدائم والتزامه بالتدريبات، إلا أنه لبى الدعوة للمشاركة في حدث مهم يحمل رسالة واضحة حول أهمية المرأة وتقديره العميق لدورها في حياته، مؤكدة: “محمد صلاح نموذج للوفاء والإخلاص، هو الشاب الذي تربى جيدا ويعرف قيمة المرأة في مختلف المجالات ودورها المهم”.

وأضافت الإعلامية منى عبد الغني في برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا”، المذاع على قناة CBC، وتقدمه إلى جانب الإعلامية مها بهنسي، أن محمد صلاح يعتبر المرأة جزءا أساسيًا من نسيج المجتمع، وأن تقديره لها يظهر في كل تصرفاته، وأنه يعتبر أن النجاح لا يتحقق إلا من خلال دعم المرأة ووجودها في جميع القطاعات، قائلة: "ظهور صلاح المستمر مع أسرته بمثابة رسالة احترام قوية لجميع النساء في حياته، إنه مهما نجحت أنا عيني على أسرتي لأني بعمل كل ده علشانهم فمش معقول أهملهم وابعد عنهم لأ هما في دائرة حياتي، مهما حققت من نجاحات ودي رسالة مهمة لكل الشباب".

واختتمت الإعلامية منى عبد الغني حديثها مشيدة برسالة محمد صلاح الإنسانية النبيلة التي يجسدها في حياته اليومية، وأعربت عن تمنياتها بأن يكون محمد صلاح نموذجا يحتذى به في التوازن بين الحياة الشخصية والعملية، مؤكدة: “أنت نموذج مشرف يا صلاح ونتمنى إن ولادنا ياخدوا منك النسيج الحلو والمزيج الحلو ما بين الدنيا والدين والرياضة والأسرة، وياريت ولادنا زي ما بياخدوا صلاح قدوة في الرياضة ياخدوه قدوة كمان في الأخلاق، بنحييك يا فرعون مصر الجميل”.

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