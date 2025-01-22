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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: كلمة السيسي بعيد الشرطة تؤكد جاهزية الدولة للتعامل مع التحديات

النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن
النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن
ماجدة بدوى
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أشاد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة الـ73، واصفًا إياها بأنها خطاب يحمل رسائل واضحة بأن مصر دولة كبيرة وقوية، لا يستطيع أحد أن يهددها أو ينال من استقرارها. 

وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، في بيان له،  أن تأكيد الرئيس على مراجعة الاستعدادات والخطط يعكس رؤية استراتيجية عميقة تستهدف تعزيز أمن واستقرار الدولة في مواجهة التحديات المختلفة، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، قائلا:«  كلمات الرئيس تمثل رسالة طمأنة للشعب المصري بأن القيادة السياسية تتابع أدق التفاصيل، وتعمل بكل قوة لتأمين الحدود وبناء الداخل».

 وأشار إلى أن حديث الرئيس عن التطورات على حدود مصر يؤكد يقظة الدولة وجاهزيتها الكاملة للتعامل مع أي تهديدات، قائلا:«  الرئيس السيسي قالها بوضوح، نحن لا نعتدي ولا نتآمر، وإنما نعمل على البناء والتعمير داخل حدودنا،  وهذه هي القوة الحقيقية التي تجعل مصر نموذجًا للاستقرار في منطقة مضطربة».

 وأكد أبو النصر أن تضحيات رجال الشرطة والقوات المسلحة كانت ولا تزال الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في مصر،  مطالبا بضرورة التكاتف بين الشعب والقيادة لمواجهة التحديات المحيطة، قائلا:« مصر تواجه واقعا إقليميا صعبا، ولكنها ستبقى قوية بفضل وحدة أبنائها وقيادتها الواعية، علينا جميعا أن نعمل يدا بيد لحماية مكتسبات الدولة، والاستمرار في البناء والتعمير لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة».

القوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي رجال الشرطة الاستعدادات احتفالية عيد الشرطة

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