الأهلي يصل استاد برج العرب استعدادًا لمباراة فاركو

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى استاد الجيش ببرج العرب، استعدادًا لمباراة فاركو المقرر لها الرابعة عصر اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز.



وخاض الفريق مرانه الختامي أمس، وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.



واشتمل مران الفريق على جزء بدني خفيف، ثم تدريبات الكرة، وحرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الخططية التي يرغب في تنفيذها خلال مباراة فاركو.

وأدى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.



ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري الممتاز برصيد ١٨ نقطة، ويبحث عن مواصلة انتصاراته في المسابقة أمام فاركو.