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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات كروس أوفر 2025 جديدة بمصر

سيارات كروس أوفر 2025 جديدة بمصر
سيارات كروس أوفر 2025 جديدة بمصر
إبراهيم القادري
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سوق السيارات المصري يضم باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، التي يرغب المواطنين في اقتناءها لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، ومن ضمن تلك السيارات، نيسان جوك ، وتويوتا أوربان كروزر، وسيات ارونا، واوبل كورسا، وسيتروين C3 .

- نيسان جوك موديل 2025

نيسان جوك موديل 2025

تستمد سيارة نيسان جوك موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 10.4 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 4.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 200 نيوتن/متر، وقوة 115 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة  نيسان جوك موديل 2025 تباع بسعر مليون و 35 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة  نيسان جوك موديل 2025 تباع بسعر مليون و 135 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة  نيسان جوك موديل 2025 تباع بسعر مليون و 135 ألف جنيه .

- تويوتا أوربان كروزر موديل 2025

تويوتا أوربان كروزر موديل 2025

تنتج سيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2025 قوة تصل إلي 103 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 138 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2025 تباع بسعر مليون و 390 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2025 تباع بسعر مليون و 490 ألف جنيه .

- سيات ارونا موديل 2025

سيات ارونا موديل 2025

سرعة سيارة سيات ارونا موديل 2025 القصوي تصل إلي 190 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها قوة 115 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 10 ثواني، وتحتاج إلي 5.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دورتان 200 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

تباع سيارة سيات ارونا موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 349 ألف جنيه .

- اوبل كورسا موديل 2025

 اوبل كورسا موديل 2025

سعة خزان وقود سيارة اوبل كورسا موديل 2025 يصل إلي 44 لتر، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، وتحتاج إلي 4.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.7 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 130 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 207 كم/ساعة .

تتوافر سيارة اوبل كورسا موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 280 ألف جنيه .

- سيتروين C3 موديل 2025

سيتروين C3 موديل 2025

تنقل قوة سيارة سيتروين C3 موديل 2025 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتنتج قوة 110 حصان .

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C3 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 55 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C3 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

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