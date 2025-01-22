محمد فخري رجل مباراة الأهلي وفاركو بالدوري

حصل محمد فخري لاعب نادي فاركو على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الأهلي بالجولة 9 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

حسم التعادل الإيجابي ١-١ مواجهة النادي الأهلي وفاركو، على استاد الجيش ببرج العرب في بطولة الدوري الممتاز.

وسجل زهير المترجي، الهدف الأول لصالح فاركو في الدقيقة ٢٢ من عمر اللقاء.

يينما سجل إمام عاشور، هدف التعادل للنادي الأهلي في الدقيقة ٤٥+١١ من زمن الشوط الأول للمباراة.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة رقم ١٩ في صدارة ترتيب الدوري الممتاز، ورفع فاركو رصيده للنقطة ١١ بالمركز التاسع.