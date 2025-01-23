مقارنة بين بي إم دبليو 520 وبورشه تايكان 2025

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتوافره تلك السيارات من أجل تلبية احتياجات المواطنين وتلبية رغبتهم في الحوصل علي سيارات جديدة بها الكثير من التكنولوجيات، وتواجدت تلك السيارات بالسوق المصري بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات ومن ضمن تلك السيارات، بي ام دبليو 520 وبورشه تايكان موديل 2025 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

- بورشه تايكان موديل 2025

بورشه تايكان موديل 2025

تحصل سيارة بورشه تايكان موديل 2025 علي قوتها من محرك ينتج قوة 789 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 305 كم/ساعة، وذلك بجانب بطارية يمكنها قطع مسافة 605 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 2.2 ثانية، بوها بطارية سعة 97 كيلووات/ساعة .

- أسعار بورشه تايكان وديل 2025

بورشه تايكان موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة بورشه تايكان وديل 2025 تباع بسعر 6 مليون و 433 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بورشه تايكان وديل 2025 تباع بسعر 7 مليون و 207 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بورشه تايكان وديل 2025 تباع بسعر 7 مليون و 506 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة بورشه تايكان وديل 2025 تباع بسعر 9 مليون و 60 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة بورشه تايكان وديل 2025 تباع بسعر 10 مليون و 657 ألف جنيه .

الفئة السادسة من سيارة بورشه تايكان وديل 2025 تباع بسعر 12 مليون و 392 ألف جنيه .

الفئة السابعة من سيارة بورشه تايكان وديل 2025 تباع بسعر 13 مليون و 161 ألف جنيه .

الفئة الثامنة من سيارة بورشه تايكان وديل 2025 تباع بسعر 14 مليون و 489 ألف جنيه .

- بي ام دبليو 520 موديل 2025

بي ام دبليو 520 موديل 2025

تتسارع سيارة بي ام دبليو 520 موديل 2025 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.1 ثانية، وبها محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتحتاج إلي 6.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، وعزم دوران 310 نيوتن/متر، وبها قوة 201 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

- أسعار بي ام دبليو 520 موديل 2025

بي ام دبليو 520 موديل 2025

تباع سيارة بي ام دبليو 520 موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 5 مليون و 750 ألف جنيه .