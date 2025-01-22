أحمد موسى: أمن الشعب والوطن خط أحمر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أمن الشعب والوطن يمثل خطًا أحمر لا يمكن المساس به، مشددًا على أن مصر تمتلك جيشًا وشرطة عظيمين يحميان الدولة بكل قوة وصلابة.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إلى تصريحات الرئيس السيسي التي تعكس الثقة في قدرة مؤسسات الدولة على الحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما توجه موسى بالتحية لجميع القائمين على احتفالية عيد الشرطة، مثنيًا على الجهود العظيمة التي تبذلها الشرطة المصرية في حماية الوطن والتصدي للتحديات المختلفة.

وأوضح موسى أن هذه المناسبة تعد فرصة لتكريم تضحيات رجال الشرطة الذين يسهرون على حماية أمن المواطنين ومقدرات الدولة.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاصطفاف السنوي لقوات الشرطة بأجهزتها المختلفة، في تأكيد على حرصه المستمر على دعم وزارة الداخلية منذ توليه الحكم.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي أكد أن وزارة الداخلية تمثل الشعب المصري، مشيرًا إلى أن أبطال الجيش والشرطة هم أبناء هذا الوطن العظيم، ولهم دور أساسي في حمايته.

وأشار موسى إلى الأحداث التي شهدتها مصر عام 2011، حيث حاولت قوى الخيانة القضاء على الشرطة المصرية من خلال حرق أكثر من 4000 سيارة شرطة، مؤكدًا أن تلك المحاولات فشلت في اقتحام مقر وزارة الداخلية بفضل صمود رجالها.

وأضاف موسى أن أحد قيادات الداخلية الذين شاركوا في مواجهة تلك التحديات عام 2011 أوضح له أن الأولوية حينها كانت حماية مقر الوزارة من الأعداء والحفاظ على كيان الشرطة كجزء أساسي من استقرار الدولة.

وأكد موسى على أهمية دور الشرطة المصرية في حماية الوطن والتصدي لأي محاولات تستهدف زعزعة استقراره.