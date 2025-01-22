والدة سلمى.. ظهور سيمون في الحلقة السادسة من "إقامة جبرية"

ظهرت الفنانة سيمون في نهاية الحلقة السادسة من مسلسل إقامة جبرية ليتضح أنها والدة سلمى “هنا الزاهد” التي تدعي وفاة والديها.

أخبر محمود البزاوي صابرين أن حبيبة ابنها هي ابنة سيدة قتلت زوجها ثم انتحرت، لكنه كان يخدعها واتضح أن والدة سلمى محبوسة.

زارت سلمى والدتها ليفاجئها البزاوي بحضوره للزيارة ومواجهة هنا الزاهد وسيمون وسط دهشتهما.

كشفت الحلقة الخامسة من مسلسل إقامة جبرية، مسئولية هنا الزاهد عن فقدان خطيبها السابق لقدمه بعدما صدمته بسيارتها.

طرحت الحلقة الخامسة والسادسة خلال الساعات الماضية، وتحدث خطيب هنا الزاهد السابق لوالدة حبيبها الجديد “صابرين” عن سبب إصابته.

انفعل خطيب هنا الزاهد حينما سألته صابرين عنها، وكشف أنها صدمته بسيارتها بعدما اكتشفت خيانته لها، ما تسبب في قطع قدميه.

تجسد هنا الزاهد، في مسلسل إقامة جبرية، شخصية صيدلانية تلجأ للطب النفسي بعد وفاة زوجها، وتذهب هنا الزاهد إلى العيادة الطبية بناء على طلب الدكتورة النفسية التي تجسد شخصيتها الفنانة صابرين، وتتعرف خلال الأحداث على محمد الشرنوبي، الذي يقدم دور ابن صابرين وتبدأ سلسلة من الأحداث غير المتوقعة.

مسلسل إقامة جبرية من بطولة: هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد دسوقي،ومن إخراج أحمد سمير فرج.