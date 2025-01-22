رشاقة لافتة .. وفاء عامر توجه رسالة لمتابعيها بظهور غير متوقع

شاركت الفنانة وفاء عامر جمهورها أحدث ظهور لها بعد فقدان وزنها بشكل ملحوظ عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك.

ونشرت وفاء عامر مقطع فيديو تشيد فيه بحفل افتتاح joy awards الذى أقيم منذ أيام بالمملكة العربية السعودية، قائلة:" الرياض وما أحلى الرياض الطاقة الإيجابية جوي أورد بجد حاجة هتفرحكوا أوي،أنا فرحانة جداً باللي أنا شايفاه، أنا مبسوطة جداً باللي حاصل هنا يمكن دي أول مرة لكن أنا متابعة اللي بيحصل، مكنتش متخيلة وفخورة جدا باللي حاصل، شكراً بجد سيادة المستشار بجد شكراً من قلبي بجد مش لاقية كلام،كل حاجة حلوة ".

https://www.facebook.com/share/v/18TwU4z2MY/

وظهرت الفنانة وفاء عامر برشاقة ملحوظة فقد تألقت بفستان قطيفة باللون الأسود كشف عن فقدانها الكثير من وزنها، وأظهر رشاقتها وأناقتها بشكل لافت وبدت بتسريحة شعر جديدة، ونسقت مع إطلالتها مكياجا بالألوان الهادئة مما منحها مظهرًا أكثر شبابًا وحيوية.



وفاء عامر فى ماراثون رمضان ٢٠٢٥

وتشارك وفاء عامر في دراما رمضان المقبل بمسلسل ''ضل حيطة''من بطولة ياسمين صبري ، نيقولا معوض ، هالة فاخر سلوي عثمان هاجر الشرنوبي من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل

وتشارك وفاء عامر ايضا كضيفة شرف بمسلسل "فهد البطل" بطولة أحمد العوضى، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، كارولين عزمى، عايدة رياض، صفاء الطوخى، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوى، يارا السكرى، وصفوة، وهو من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام.