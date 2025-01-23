أحمد بلال: كولر بيألف وبيتحدى إدارة الأهلي

أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق, أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، المسئول عن تعادل الفريق أمام فاركو.



وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" مارسيل كولر، رقم واحد يتحمل مسئولية النتيجة في مباراة فاركو، بسبب تغييراته في التشكيل ولا أعرف ما الحكمة من تواجد عمر كمال عبدالواحد باك شمال وأمامه كريم الدبيس".



وتابع:" واضح جدا أن قول بيقول يا أنا يا مجلس الإدارة، وطالما مش عايزين تسمع٣وا كلامي هعمل اللي أنا عايزة".



وواصل:" من الطبيعي وجود مدير رياضي في الأهلي، وفي العالم كله يحدث هذا، ولا أعرف لماذا يرفض كولر وجود مدير رياضي أو مدير كرة".



وأردف:" التشكيل أمام فاركو كان سئ، ولا يوجد شكل واضح للفريق أو خطة، وكولر بيألف فقط في المباريات والأداء صفر".