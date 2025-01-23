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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الأكل والحمام بالطلب.. ماذا قالت فتاة البدرشين بعد تحريرها من 6 سنوات احتجاز

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى
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أدلت فتاة البدرشين ضحية  احتجاز شقيقها وعمها لها لمدة ٦ سنوات في غرفة مظلمة بأقوالها امام جهات التحقيق عقب تحرير مباحث الجيزة لها. 

وقالت ان بداية الامر عندما كانت متزوجة وبعد فترة حدث بينهما الانفصال و قام بتطليقها فعادت لمنزل والدها الذي فاجأها باحتجازها في غرفة مظلمة بمشاركة اخيها غير الشقيق وعمها وعقب وفاة والدها رفض شقيقها وعمها الاكبر اطلاق سراحها وظلت محتجزة في تلك الغرفة المظلمة. 

واضافت الفتاة “بدرية” الشهيرة بين عائلتها بـ"ندى" ان عائلتها كانت تتحجج بسوء سلوكها لعدم اخراجها من الغرفة قائلة انها كانت تقيم في “حبس انفرادي” حيث يدخلون اليها الطعام ويفتحون لها الباب عندما تطلب الذهاب الى الحمام فقط ثم تعود مرة اخرى لاحتجازها وكان ممنوع نهائيا الخروج من المنزل تحت اي ظرف حتى حررتها قوات الشرطة. 

وقررت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية حبس ٣ متهمين "شقيقان وابن اخيهما" ٤ ايام على ذمة التحقيقات في واقعة احتجاز فتاة داخل غرفة مظلمة لمدة 6 سنوات في مدينة البدرشين بسبب سوء سلوكها.

وطلبت النيابة تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة لمواجهة المتهمين المضبوطين بالتحريات حول تورطهم في الجريمة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن تفاصيل جديدة في احتجاز فتاة داخل غرفة مظلمة لمدة 6 سنوات بمدينة البدرشين باتفاق بين والدها وعمها وشقيقها حيث ارتكب المتهمون الجريمة بسبب سوء سلوك الفتاة.

كانت تلقت مديرية أمن الجيزة اشارة من مركز شرطة البدرشين بابلاغ سيدة تدعى "زينب م"، ربة منزل، باحتجاز ابنتها "بدرية م" البالغة من العمر 25 عامًا، منذ 6 سنوات داخل منزل عمها الكائن بدائرة المركز وانهم يقيدونها بسلاسل حديدية مثبتة في الحائط.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المنزل المبلغ عنه، وعثرت على غرفة صغيرة مخفية ومغلقة بقفل حديدي، عند اقتحام الغرفة، وُجدت الفتاة محتجزة داخل الغرفة، واشارت التحريات باشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعقيد هاني عكاشة مفتش مباحث فرقة جنوب الجيزة ان الفتاة كانت متزوجة منذ عدة سنوات وارتبطت بشخص آخر بعلاقة غير شرعية ما دفع زوجها لتطليقها فقرر والدها بالاتفاق مع شقيقها وعمها على احتجازها في تلك الغرفة وعقب وفاة والدها أكمل عمها وشقيقها احتجازها خشية تكرار سلوكها المشين.

أُلقي القبض على شقيق الفتاة غير الشقيق "إسلام م"، البالغ من العمر 25 عامًا، وعمها "عربي ع" الموظف بالمعاش، وشقيق عمها "سعيد ع"، وبمواجهتهم اقروا بارتكاب الواقعة مؤكدين انهم يخشون من سوء سلوكها بعد فضحهم في البلدة باقامتها علاقة آثمة وهي متزوجة قائلين: "جابتلنا العار".

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم عرضهم على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

النيابة العامة البدرشين مباحث الجيزة غرفة مظلمة فتاة البدرشين

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