محمد سعيد: سماع محادثات الفار حق للأندية.. وما حدث يثير علامات استفهام

انتقد الإعلامي محمد سعيد، عبر قناة الأهلي، طريقة تعامل اتحاد الكرة مع ملف الاستماع إلى محادثات تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، مؤكدًا ضرورة وضع قواعد واضحة تطبق على جميع الأندية، بما يضمن الشفافية والنزاهة في المسابقات المحلية.

وأوضح محمد سعيد أن أزمة محادثات الفار تختلف عن البيان الذي أصدره نادي الزمالك والطلب الذي تقدم به، مشيرًا إلى أن الجدل الأكبر جاء بعد رفض اتحاد الكرة الاستماع إلى المحادثات، وهو ما يثير تساؤلات بشأن مدى إمكانية تطبيق القرار على جميع الأندية.

وقال محمد سعيد إن مباراة الأهلي والزمالك لم تشهد، بحسب حديثه، محادثات بين حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو يمكن الاستماع إليها، معتبرًا أن طلب سماع محادثات الفار في هذه الحالة غير منطقي، لعدم وجود اتصال بين الحكمين من الأساس.

وأضاف أن هذه النقطة تختلف عن مسألة وضع اتحاد الكرة قواعد عامة تنظم الاستماع إلى محادثات تقنية الفيديو، مؤكدًا رفضه تطبيق أي قواعد بصورة لا تشمل جميع الأندية.

وتابع: «الناس تقولي: هل ده ممكن كان مسرحية؟ كان اتفاق؟ نعمل القصة دي والفيلم ده عشان نطلع بالقرار ده؟ مش هدخل في النيات، لكن ده غير مقبول في مسابقة مهمة جدًا، هي أهم مسابقة في الوطن العربي».

وشدد محمد سعيد على أن الاستماع إلى محادثات تقنية الفيديو معمول به في مسابقات حول العالم، مطالبًا باتخاذ قرار إيجابي يصب في مصلحة الأندية وكرة القدم المصرية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الشفافية والنزاهة تقتضيان إتاحة الاستماع إلى محادثات الفار في الحالات الجدلية التي تستدعي ذلك، بشرط وجود اتصال فعلي بين حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو.