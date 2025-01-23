دولار ويورو ودينار.. حبس تاجر عملة أجنبي بأكتوبر

قررت النيابة العامة بأكتوبر حبس صاحب محل مفروشات أجنبي الجنسية 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه

بالاتجار بالعملات والنقد الاجنبي بعد ضبط مبالغ مالية ضخمة بحوزته في أكتوبر.

وحرزت النيابة المبالغ المضبوطة بحوزة الاجنبي وطلبت تحريات مباحث الاموال العامة حول نشاطه.



وألقت مباحث الجيزة، القبض على صاحب محل مفروشات أجنبي الجنسية؛ لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي، في أكتوبر.

تلقت مباحث الجيزة، إخطارًا يُفيد ضبط "حسن.م"، 40 عامًا، صاحب محل مفروشات، ويحمل جنسية اجنبية، وبحوزته 30 ألف دولار أمريكي، 400 دينار كويتي، 400 يورو و2500 جنيه مصري.

وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات؛ بقصد الإتجار في النقد الأجنبي في السوق السوداء.

تم تحرير محضر بالواقعة واصدرت النيابة العامة التحقيق.