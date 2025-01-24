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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل حمام بخار للجسم بدون طمي مغربي

حمام مغربي
حمام مغربي
ريهام قدري
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يمكنك عمل حمام بخار للجسم في المنزل بسهولة دون الحاجة لاستخدام الطمي المغربي.. إليك الطريقة:

الأدوات المطلوبة:

1. ماء ساخن.


2. وعاء كبير أو جهاز بخار.


3. منشفة كبيرة.


4. زيت عطري (مثل زيت اللافندر أو النعناع أو أي زيت تفضله).


5. ليفة الاستحمام.


6. صابون أو غسول للجسم.

الخطوات:

1. تحضير البخار:

سخّن الماء حتى يغلي وضعه في وعاء كبير.

أضف بضع قطرات من الزيت العطري إلى الماء لتعزيز التجربة.

2. تهيئة المكان:

ضع الوعاء في مكان آمن (مثل الحمام) وتأكد أن المكان مغلق جيدًا ليحتفظ بالبخار.

3. تعريض الجسم للبخار:

اجلس بالقرب من الوعاء وضع منشفة فوق رأسك وكتفيك لتوجيه البخار نحو جسمك.

استرخي لمدة 10-15 دقيقة. إذا كنت تستخدم جهاز بخار، يمكنك توجيه البخار مباشرة نحو جسمك.

4. تقشير الجسم:

بعد تعريض جسمك للبخار، استخدم الليفة والصابون لتقشير البشرة بلطف لإزالة الخلايا الميتة.

5. شطف الجسم:

اغسل جسمك بالماء الفاتر لإزالة الأوساخ والزيوت.

6. ترطيب البشرة:

بعد الانتهاء، جفف بشرتك بلطف وضع كريم مرطب أو زيت طبيعي (مثل زيت جوز الهند أو زيت اللوز) للحفاظ على نعومة الجلد.


ملاحظات:

تأكد من أن البخار ليس ساخنًا جدًا لتجنب الحروق.

كرر هذه العملية مرة أسبوعيًا للحصول على بشرة ناعمة وصحية.

حمام مغربي حمام بخار طمي مغربي

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