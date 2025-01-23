سعر اللحوم بالأسواق اليوم الخميس 23-1-2025

يرصد “صدى البلد” في السطور التالية أسعار اللحوم اليوم الخميس 23-1-2025 في الأسواق والمنافذ الحكومية.
سعر اللحوم في محال الجزارة
- يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 340 و370 جنيهًا.
- يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 340 و360 جنيهًا.
يتراوح سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 300 و 350 جنيهًا بعد أن وصل إلى 350 جنيهًا في وقت سابق.
- يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 380 و400 جنيه.
- يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 340 و380 جنيهًا
سعر اللحوم في منافذ الوطنية 2000
- سعر اللحمة البقري 285 جنيهًا للكيلو
- سعر اللحم وش فخدة 300 جنيه
- سعر البوفتيك والاستيك 325 جنيهًا للكيلو
- سعر الموزة 295 جنيهًا للكيلو
- سعر عرق الفلتو 350 جنيهًا
- سعر الكبدة الطازجة 285 جنيهًا للكيلو
سعر اللحوم في وزارة التموين
- سعر اللحمة البقري 285 جنيهًا للكيلو
- سعر اللحم وش فخدة 300 جنيه
- سعر البوفتيك والاستيك 325 جنيهًا للكيلو
- سعر الموزة 295 جنيهًا للكيلو
- سعر عرق الفلتو 350 جنيهًا
- سعر الكبدة الطازجة 285 جنيهًا للكيلو
منافذ وزارة الزراعة
- سجّل سعر كيلو اللحوم الطازجة نحو 260 جنيهًا.
- سجّل سعر كيلو السجق نحو 260 جنيهًا.
- سعر كيلو الكبدة 200 جنيه
وأكد عدد من المسئولين أن أسعار اللحوم ستشهد حالة من التراجع بالتزامن مع توحيد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، فضلًا عن توقيع مصر والبرازيل اتفاقاً لاستيراد اللحوم.
وقال هيثم عبدالباسط رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية: إن أسعار اللحوم البلدي والمستوردة تشهد استقرارًا منذ عيد الأضحى الماضي.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن سوق اللحوم تشهد ركودًا كبيرًا خلال الفترة الحالية رغم استقرار سعر اللحوم، مرجحًا أن السبب يعود إلى فترة المصايف التي يذهب إليها خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، وشراء المستلزمات الدراسية.