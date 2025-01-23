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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: الترحيب بعقد فاعليات منتدى دافوس في مصر شهادة عالمية بشأن تحسن الاقتصاد

النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب
النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب
معتز الخصوصي
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أكدت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أهمية المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، والذى يشارك فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء نيابة عن  الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت متى في بيان صحفي لها أن ترحيب مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيسه التنفيذي، من حيث المبدأ بعقد إحدى فعاليات المنتدى في مصر مع إمكانية استمرار التشاور حول هذا الأمر بين الجانبين، يمثل شهادة عالمية في حق مصر ، في ظل تحسن الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن مصر لديها من الإمكانيات الكبيرة التي تؤهلها لاستضافة حدث عالمي مثل منتدى دافوس ، حيث سبق لها وان استضافت قمة المناخ   فى شرم الشيخ عام ٢٠٢٢ ، والتي شهدت نجاح غير مسبوق لمصر في استضافة مثل هذه الفعاليات العالمية.

وأوضحت أن ترحيب البروفيسور كلاوس شواب، عن ترحيب مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيسه التنفيذي  برئيس مجلس الوزراء وتقديره للمشاركة في المنتدى، وتطلعه لتوثيق التعاون بين المنتدى والحكومة المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة في مختلف المجالات ، يؤكد على مدة قوة وصلابة الاقتصاد المصري ، وأنه في طريقه للنهوض خلال الفترة المقبلة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الاقتصاد المصري الدكتور مصطفى مدبولي النائبة ايفلين متى دافوس 2025

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