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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مستشفى بني سويف التخصصي تدعم مبادرة "1000 يوم ذهبية" لتوعية الأمهات برعاية الأطفال

مستشفي بني سويف التخصصي
مستشفي بني سويف التخصصي
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أطلقت مستشفى بني سويف التخصصي حملة توعوية ضمن مبادرة "1000 يوم ذهبية"، التي تهدف إلى تعزيز صحة الأطفال خلال أول 1000 يوم من حياتهم (270 يومًا فترة الحمل و730 يومًا بعد الولادة).


تركز الحملة على أهمية التغذية السليمة، التربية الإيجابية، والرعاية التطورية للطفل، بالإضافة إلى الحد من الولادات القيصرية غير الضرورية، لما لها من تأثير سلبي على صحة الأم والطفل.

و أكد الدكتور احمد صادق مدير عام المستشفي أن المبادرة تتضمن ورش عمل للأمهات بمقر عيادة المشورة الأسرية بالدور الارضي بمبني العيادات الخارجية بالمستشفي وذلك لتوعيتهن بحقوق الطفل حديث الولادة وخلال اول عامين من عمره واحتياجاته النفسية و الفسيولوجية خلال تلك الفترة العمرية الهامة التي يتم خلالها تكون وتشكيل الجزء الأكبر من شخصية الطفل ، مع توفير استشارات فردية مع طبيبات متخصصات للإجابة على أي استفسارات تخص صحة الأسرة وذلك لضمان تحقيق  المبادرة لأهدافها وتقديم الدعم الكامل للأمهات وايضا للمقبلات  على الزواج ، بما يساهم في بناء جيل صحي وقوي وقادر على مواجهة تحديات  المستقبل.

بني سويف بني سويف التخصصي سماح جاد

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