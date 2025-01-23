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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال رفع كفاءة وحدة الكشف المبكر عن أورام السرطان بالخارجة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين
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تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،  والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، أعمال رفع كفاءة وحدة الكشف المبكر عن أورام السرطان، يرافقهما محمد العديسي مدير عام التضامن الاجتماعي، ومحمد محسب رئيس مجلس إدارة جمعية واحة الخير، وذلك في إطار تفعيل مبادرة الكشف المبكر عن أورام السرطان بعد وصول جهاز كشف دلالات الأورام المبكر.

وتفقد المحافظ أعمال إحلال رفع كفاءة مقر مؤسسة واحة الخير بالجمعية النسائية بالخارجة، والمقرّر تخصيصه لإنشاء الوحدة، موجهًا بتجهيز غرفة انتظار للمترددين، وسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات تمهيدًا لافتتاحها.

وتهدف المحافظة من خلال الوحدة لإجراء مسح شامل لجميع أبناء المحافظة بمختلف الفئات العمرية، لرفع نسب الشفاء والتعافي من خلال التشخيص والعلاج المُبكر للمرض.

الوادى الجديد محافظ الوادي الجديد جوله

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