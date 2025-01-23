عمر مرموش يشارك في تدريبات مانشستر سيتي لأول مرة .. شاهد

شارك الدولي المصري عمر مرموش لاعب فريق مانشستر سيتي لأول مرة في تدريبات بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، ودخل عمر مرموش مع الفريق سريعا استعدادا لمباراة تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع المقبل.

عمر مرموش

وتواجد عمر مرموش في تدريبات مانشستر سيتي اليوم وظهرت عليه ملامح السعادة والثقة في التدريبات.

ومن المتوقع أن يتواجد عمر مرموش في قائمة مانشستر سيتي يوم السبت المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز في قمة مباريات الجولة رقم 23.

وأعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تعاقده رسمياً مع عمر مرموش نجم منتخب مصر قادماً من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، لمدة 4 سنوات ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتوصل ناديا مانشستر سيتي وآينتراخت فرانكفورت لاتفاق يقضى بانتقال عمر مرموش إلى صفوف الفريق السماوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مقابل 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو "حوافز".



