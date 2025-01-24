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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: دول حلف الناتو لا تحمي أمريكا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه ليس متأكدا من أنه يجب على الولايات المتحدة إنفاق أي شيء على حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مشيرًا إلى أن دول الحلف لا تحمي واشنطن.

وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، أن بلاده تحمي الدول الأعضاء في الحلف، لكن هذه الدول "لا تحمينا"، وفق تعبيره.

وكان ترامب قد طالب في وقت سابق الأعضاء الآخرين في الحلف بإنفاق 5 بالمئة من الناتج المحلي على الدفاع، في زيادة كبيرة عن الهدف الحالي البالغ 2 بالمئة، وهو مستوى لم تبلغه حتى الآن أي دولة في الحلف، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وقال بعد توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي: "لست متأكدا من أنه يجب علينا أن ننفق أي شيء، لكن يجب علينا بالتأكيد أن نساعدهم. نحن نحميهم. وهم لا يحموننا".

وأضاف: "يجب أن يرفعوا نسبة الاثنين بالمئة إلى 5 بالمئة"، مكررا تصريحاته التي أدلى بها في وقت سابق أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وكان الأمين العام للناتو مارك روته، أعلن الخميس أنه سيتعين على أعضاء الحلف زيادة الإنفاق الدفاعي.

وقال في كلمة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "علينا أن نزيد (الإنفاق الدفاعي) جماعيا، وسنقرر الرقم الدقيق في وقت لاحق هذه السنة، لكنه سيكون أكثر بكثير من 2 بالمئة".

وأشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، إلى أن أوروبا ستضطر إلى إنفاق المزيد مقابل استمرار الدعم الدفاعي الأمريكي.

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