3 مرات في يوم واحد.. الذهب يفقد 185 جنيها من قيمته خلال ثاني أيام عيد الفطر

يستمر سعر الذهب مع إغلاق تعاملات اليوم السبت الموافق 21-3-2026 والذي يتوافق مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك وعيد الأم.
الذهب يتراجع
وفقد سعر جرام الذهب 10 جنيهات جديدة من قيمته مع اقتراب انتهاء تداولات مساء اليوم.
3 مرات انخفاض
وعلى مدار 3 تعاملات مساء اليوم فقد سعر المعدن الأصفر 185 جنيهًا من قيمته في يوم واحد.
آخر تحديث لسعر الذهب
سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 6915 جنيًها .
سعر عيار 24
وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7902 جنيهًا للشراء و 7845 جنيهًا للبيع.
سعر عيار 22
وسجل سعر عيار 22 نحو 7244 جنيهًا للشراء و 7192 جنيهًا للبيع.
سعر عيار 21
وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6915 جنيهًا للشراء و6865 جنيهًا للبيع.
سعر عيار 18
وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5927 جنيهًا للشراء و 5884 جنيهًا للبيع.
سعر الجنيه الذهب
وسجل سعر الجنيه الذهب 55.32 ألف جنيهًا للشراء و 54.92 ألف جنيهًا للبيع.
سعر أوقية الذهب
وبلغ سعر أوقية الذهب 4495 دولار للشراء و 4493 دولار للبيع.