3 مرات في يوم واحد.. الذهب يفقد 185 جنيها من قيمته خلال ثاني أيام عيد الفطر

يستمر سعر الذهب مع إغلاق تعاملات اليوم السبت الموافق 21-3-2026 والذي يتوافق مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك وعيد الأم.

الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب 10 جنيهات جديدة من قيمته مع اقتراب انتهاء تداولات مساء اليوم.

3 مرات انخفاض

وعلى مدار 3 تعاملات مساء اليوم فقد سعر المعدن الأصفر 185 جنيهًا من قيمته في يوم واحد.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 6915 جنيًها .

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7902 جنيهًا للشراء و 7845 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 7244 جنيهًا للشراء و 7192 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6915 جنيهًا للشراء و6865 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5927 جنيهًا للشراء و 5884 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 55.32 ألف جنيهًا للشراء و 54.92 ألف جنيهًا للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4495 دولار للشراء و 4493 دولار للبيع.