برلمانية: تحركات الرئيس السيسي في الخليج تعزز الشراكة الاستراتيجية وتدعم استقرار المنطقة

أكدت النائبة أسماء الجمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، اليوم، تعكس قوة وثبات التحرك المصري على الساحة الإقليمية، ودوره المحوري في دعم أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة.

وأوضحت "الجمال" أن هذه الزيارة تأتي في توقيت بالغ الدقة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متسارعة، الأمر الذي يعكس حرص القيادة السياسية المصرية على تعزيز التنسيق مع الأشقاء في دول الخليج، بما يسهم في احتواء التوترات والحفاظ على مقدرات الشعوب.

وأضافت أن تأكيد الرئيس السيسي خلال لقاءاته على أن أمن الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري؛ يعبر عن رؤية استراتيجية واضحة ترتكز على وحدة المصير العربي، وضرورة العمل المشترك لمواجهة أي تهديدات تمس استقرار المنطقة.

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية إلى أن المباحثات التي أجراها الرئيس مع قادة البحرين والسعودية تعكس مستوى متقدمًا من التفاهم السياسي والتنسيق المشترك، خاصة فيما يتعلق بجهود خفض التصعيد والدفع نحو الحلول السلمية، بما يتماشى مع قواعد القانون الدولي ويحفظ سيادة الدول.

وأكدت أن مصر تواصل القيام بدور متوازن ومسؤول في إدارة الأزمات الإقليمية، مستندة إلى ثقلها السياسي وتاريخها الداعم للأمن العربي، وهو ما يعزز من ثقة الدول الشقيقة في الموقف المصري.

ولفتت إلى أن مثل هذه الزيارات الرئاسية تمثل رسالة واضحة بأن مصر حاضرة بقوة في محيطها العربي، وتتحرك بشكل فعال للحفاظ على استقرار المنطقة، ودعم كل ما من شأنه تحقيق الأمن والتنمية لشعوبها.