تأجيل تصوير الموسم الثالث من مسلسل "البيت بيتي"

تأجل تصوير الموسم الثالث من مسلسل البيت بيتي، إلى ما بعد شهر رمضان المقبل، رغم انطلاق تحضيراته منذ فترة.

وكشف برنامج et بالعربي، إلى قرار التاجيل جاء بالتنسيق مع فريق العمل، بسبب انشغال عدد من الفنانين المشاركين في مشاريع فنية أخرى خلال رمضان، خاصة وأن الهدف من التأجيل هو تقديم جزء ثالث على نفس مستوى النجاح.

وبالرغم من التأجيل، أكد القائمون على العمل أن الجزء الثالث سيحمل الكثير من المفاجآت، سواء من حيث تطور الشخصيات أو إضافة أحداث جديدة تعكس التغيرات التي حصلت في حياة أبطال القصة.



مسلسل "البيت بيتي" تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والرعب، ويشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، سامي مغاوري، محمود حافظ، سليمان عيد.

شهدت الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني لمسلسل البيت بيتي، كشف لغز اللعنة التي حلت علي عائلة بينو “ مصطفي خاطر ” و كراكيري “ كريم محمود عبد العزيز ” ، ، بعد ان حاولت 3 عائلات فتح مقبرة فرعونية ، وكان شرطها ان يتم قتل طفل عائلة من الاشخاص الذين فتحوا المقبرة ، وقد استقرت الثلاثه عائلات قتل ابنة الغفير من اجل فتح المقبرة ، وبعد ان قاموا الاحفاد باخراج جثة الطفلة من المقبرة تم فك اللعنة .