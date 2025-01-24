الانتهاء من تطوير وحدة زرع النخاع بمركز أورام دار السلام

تهت أمانة المراكز الطبية المتخصصة من تطوير وحدة زرع النخاع بمركز أورام دار السلام وذلك في إطار الحرص على تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات والمراكز التابعة.

ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمرضى والقضاء على قوائم الانتظار بإضافة 5 غرف جديدة إلى 14 غرفة بإجمالي 19 غرفة زرع نخاع " للكبار والأطفال".

وقد تم تجهيز الوحدة طبقًا لمعايير الجودة والسلامة لضمان أفضل خدمة طبية لمرضى زرع النخاع طبقًا للبروتوكولات العالمية مع نخبة من الأساتذة والاستشاريين

وحدة زرع النخاع

وتضم الوحدة أجهزة حديثة ومتطورة تشمل (2 جهاز فصل النخاع ، جهاز Centrifuge ، جهاز تانك لحفظ الخلايا الجذعية ) بالإضافة إلى غرفة كاملة لتجهيز المريض قبل إجراء عملية زرع النخاع.

وتتقدم إدارة المستشفى بالشكر والتقدير لجميع العاملين من الاطقم الطبية والتمريضية والهندسية والإدارية على كافة الجهود المبذولة.

نجاح الدولة المصرية في تحقيق الهدف الإقليمي لمكافحة التهاب الكبد (B)

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية حققت الهدف الإقليمي لمكافحة التهاب الكبد (B) الذي وضعته اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية (في دورتها السادسة

والخمسين).

جاء ذلك بناء على مراجعة ودراسة اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية المعنية بالتحقق من مكافحة التهاب الكبد B، والقضاء على التهاب الكبد B وC وانتقال فيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد B والزهري من الأم إلى الطفل، للملف الذي قدمته وزارة الصحة والسكان، بشأن تحقيق هذا الإنجاز.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن منظمة الصحة العالمية، أكدت في شهادة جديدة أن مصر حققت الهدف الإقليمي لمكافحة التهاب الكبد B، حيث تمكنت وزارة الصحة والسكان من خفض معدل انتشار التهاب الكبد B لأقل من 1% بين الأطفال البالغين 5 سنوات أو أكثر، مع ثبات نسبة التغطية بالجرعة الثالثة من لقاح التهاب الكبد عند 90.8% أو أكثر لمدة تزيد على 10 سنوات، كما ظلت نسبة التغطية بجرعة الولادة من لقاح التهاب الكبد 90.8% أو أكثر لمدة 5 سنوات.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إلى أن خطاب المنظمة لوزارة الصحة تضمن إشادة الدكتورة حنان بلخي مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، بالجهود الكبيرة التي يبذلها البرنامج الوطني للتطعيمات وبرنامج مكافحة التهاب الكبد في وزارة الصحة والسكان.

ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى تأكيد منظمة الصحة العالمية على أن هذا النجاح يبرهن على التزام حكومة مصر الراسخ والدعم اللامتناهي من السيد الرئيس، للمنظومة الصحية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وأن إنجاز هذه المرحلة الرئيسية المهمة يضع الدولة المصرية على الطريق الصحيح نحو القضاء على التهاب الكبد الفيروسي B من خلال استمرار الالتزام والاستثمار في صحة السكان.