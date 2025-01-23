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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الجمعة.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لأورام الصدر

الدكتورة علا خورشيد
الدكتورة علا خورشيد
عبدالصمد ماهر
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تنطلق “الجمعة” 24 يناير فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لأورام الصدر برئاسة الدكتورة علا خورشيد رئيسة قسم علاج الأورام المعهد القومي جامعة القاهرة، ورئيسة المؤسسة الدولية لمكافحة الأورام وأسبابها.

وفى هذا الصدد كشفت الدكتورة علا خورشيد، أن مؤتمر هذا العام يشهد انطلاقة جديدة حيث يسلط الضوء على أحدث التطورات في علاج وتشخيص أورام الرئة والصدر، بحضور أكثر من 60 متحدثا دوليا من الخبراء والباحثين، لمشاركة خبراتهم بهدف تشكيل رؤية مستقبلية مشرقة لرعاية مرضى سرطان الرئة.

كما أشارت إلى مشاركة الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاسبق   في افتتاح المؤتمر، بالإضافة إلى مشاركة عالمية واسعة، مؤكدة أهمية تمكين الباحثين الشباب، وفتح المجال أمامهم لتقديم أبحاثهم ومناقشتها على مستوى عالمي، مما يساهم في دعم مستقبل الرعاية الصحية للمرضى حول العالم.

وأضافت أن المؤتمر يقدم على مدى يومين حلولا مبتكرة لتحسين جودة حياة المرضى وإطالة أعمارهم من خلال مناقشة عدة محاور، أهمها الابتكار في علم الجينوميات والعلاج الدقيق، وتحويل الاكتشافات الجينومية إلى علاجات ناجحة لعلاج سرطان الرئة.

كما يناقش المؤتمر هذا العام ثورة التشخيص الجزيئي، المتمثلة في دور التسلسل الجيني المتقدم في تحسين دقة وسرعة التشخيص، ودور الذكاء الاصطناعي في التصوير الطبي، والأدوات الحديثة لتشخيص أمراض الصدر باستخدام التقنيات الذكية.

ويتناول المؤتمر أيضا الابتكار في الجراحة والعلاج المناعي، وإعادة تعريف جراحة الصدر وتوسيع إمكانات العلاج المناعي. 

ويناقش المؤتمر ايضا سد الفجوات في الطب الدقيق، والتحديات والفرص لتوفير العلاج المتقدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب البحوث السريرية والشراكات الإقليمية من خلال تعزيز البحوث المحلية وتمكين الشراكات الدولية لدعم تجارِب سريرية مبتكرة.

وأشارت الدكتورة علا إلى أن المؤتمر يطمح إلى بناء جسور التعاون بين المؤسسات الإقليمية والعالمية، وإبراز الريادة البحثية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيَا في تطوير حلول مبتكرة لعلاج سرطان الرئة.

ومن ناحية  اخرى اشارت والدكتورة لبنى صدقى استاذ،طب الاورام قصر العينى بجامعة القاهرة سكرتير المؤتمر ان اليوم الاول للمؤتمر سبشهد 11 جلسة علمية  تستعرض احدث ما صدر من اوراق بحثيه و دراسات اكلينيكه  فى التشخيص و العلاج لمرضى سرطان الرئه بكافه انواعه بالاضافه الى دراسات الفحص و الكشف المبكر و القاء الضوءعلى مستجدات التجربه المصريه الرائدة فى المبادره الرئاسيه للكشف المبكر عن سرطان الرئه و العلاج.

ويشار الى ان اليوم الاول يضم العديد من المتحدثين من بينهم البروفيسور ديفيد كاربون الرئيس السابق للجمعيه الدوليه لسرطان  الرئة ،ريد هيرش استاذ متخصص فى سرطان الرئه و المدير التنفيذى لمعهد تيش للسرطان  كريستيان رولفو الرئيس الحالى للجمعيه الدوليه لسرطان الرئه و مدير قسم الاورام باطنى بجامعه ولايه اوهاي ،رولف شتوهل نائب رئيس المؤسسه الدوليه للسرطان رئيس تحرير مشارك مجله سرطان الرئة ، و ديفيد  بلانشيرد  رئيس مجموعه اورام الصدرالمركز الدولى  بمعهد جوستاف روسى فرنسا رافات

واضافت ان  اليوم الأول يضم ايضا من ند المتحدثين دزيادزيوسكو ،رئيس قسم الاورام و العلاج الاشعاعى و الابحاث جامعه جداريسك الطبيه بوولندا هيلينا ليناردو ،مدير القسم الرابع للاورام و مركز الابحاث الاكلينيكيه الشامل لمستشفى ميتروبوليتان باثينا اليونان،

تريبارنا سين استاذ مساعد و متخصصه فى ابحاث سرطان الرئه معهد تيش للسرطان نيويورك، كوزيمو ليكواجلي ، مدير قسم جراحه الصدر معهد كروب للسرطان, ايطاليا، البر سيفنك مدير الاورام بمستشفى    جازيانتب تركيا، الكساندرو روسو   استاذ الاورام الطبى معهد هيومانيتاز كاتانيا ايطاليا،

جيسيبى كوريجليانو  رئيس الجمعيه الاوروبيه للاورام، ازمو المنتخب المدير لقسم الاكتشاف المبدئى للدواء مدير البرنامج للاورام جامعه ميلان ايطاليا، فابريس اندريه  الرئيس الحالى للجمعيه الاوروبيه ازمو معهدجوستاف روسى قسم الاورام الباطنى.

ويضم اليوم الاول ايضا فرنس زينب شينكافى باجودو الرئيس المنتخب للاتحاد الولى ضد السرطان المؤسس لمؤسسه ميديكايد للسرطان ،وطاهر ابو حجله  استاذ بقسم الاورام و الدم و زرع النخاع بمستشفى الجامعى لووا الاردن.

السرطان الاورام اورام الرئة معهد الاورام اورام الصدر

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