رد فعل مصطفى العش على أنباء انتقاله للأهلي| شاهد

قام مصطفى العش مدافع نادى زد اف سى بمتابعة حساب النادى الأهلى على إنستجرام قبل إعلان صفقة انضمامه للقلعة الحمراء بشكل رسمى.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع مصطفى العش مدافع زد اف سي على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور بنية البيع النهائي من اجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد التوصل لاتفاق نهائي على ضم اللاعب مع مسئولي زد .

وكان مسؤولو زد أعلنوا أمس ان العش متاح فقط على سبيل الاعارة وليس البيع النهائي.

بيان زد

وكان نادي زد أصدر الخميس، بيانًا رسميًا، أعلن فيه موقفه من بيع الدولي مصطفى العش، لاعب الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال زد، في بيانه الرسمي: "بعد تلقي عدة عروض للاعبنا مصطفى العش".

وأكمل: "قرار الإدارة النهائي أن اللاعب ليس للبيع والاختيار خلال ساعات بين عروض الإعارة المقدمة للاعب".