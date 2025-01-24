أول تعليق لحمزة المثلوثي على أنباء إصابته بالرباط الصليبي

علق التونسى حمزة المثلوثي نجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك عقب إصابته أمس بكدمة خلال مواجهة مودرن سبورت أمس الخميس، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكتب المثلوثى عبر حسابه الشخصى على انستجرام: "الحمد لله قدر الله وماشاء فعل"، حيث تشير الفحوصات الأولية التى خضع لها اللاعب بتعرضه لإصابة فى الرباط الصليبى، على أن يخضع لأشعة اليوم، من أجل تحديد مدى الإصابة وحجمها بشكل دقيق.

وكان المثلوثي تعرض للإصابة في الدقائق الأخيرة من أحداث مباراة الزمالك أمام موردن

وحقق فريق مودرن سبورت الفوز امام الزمالك بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما أمس، الخميس على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز “دورى Nile”.

احرز جوزيف جوناثان نجويم هدف مودرن سبورت الوحيد فى الدقيقة 88 من عمر المباراة