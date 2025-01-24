صدمة للزمالك.. شكوك في تعرض المثلوثي لقطع بالرباط الصليبي

تحدث الإعلامي الرياضي أحمد حسن، عن إصابة لاعب الزمالك حمزة المثلوثي، في مباراة أمس أمام مودرن سبورت بالدوري الممتاز.

وكتب أحمد حسن على فيسبوك: “حمزة المثلوثي يخضع لأشعة على الركبة اليوم لتحديد حجم إصابته.. وشكوك في تعرضه للرباط الصليبي”.

إصابة حمزة المثلوثي

وقال “أسامة”، إن حمزة المثلوثي تعرض لإصابة في الركبة، وسيخضع اللاعب لأشعة خلال ساعات للوقوف على التشخيص النهائي.

وكان المثلوثي تعرض للإصابة في الدقائق الأخيرة من أحداث مباراة الزمالك أمام موردن سبورت، وشارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" بدلاً منه.

وخسر الزمالك امام فريق مودرن سبورت في المواجهة التي أقيمت مساء أمس، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة من البطولة المصرية.

ترتيب فريق الزمالك في الدوري الممتاز

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة، جمعها بعد أن خاض 9 مباريات، فاز خلالها 5 مباريات وتعادل في 2 وتلقى الخسارة في مثلهما.