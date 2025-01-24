باستثناء 2.. إبراهيم سعيد: لعيبة الزمالك لا تصلح للنادي

أشاد الإعلامي الرياضي إبراهيم سعيد، بلاعبي الزمالك محمود بنتايج، ومحمد شحاتة خلال مباراة الأمس أمام مودرن سبورت.

وقال إبراهيم سعيد خلال تصريحات تلفزيونية: “بنتايج وشحاتة اتنين رجالة، ومفروض الجمهور يروح للعيبة دي ويصقفلهم على رجولتهم جوه الملعب”.

وتابع: “لعيبة الزمالك كلها بالمستوى اللي شوفناه بيه ده لا تصلح لـ نادي الزمالك، ولا المدير الفني مستر جروس”.

وخسر الزمالك امام فريق مودرن سبورت في المواجهة التي أقيمت مساء أمس، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة من البطولة المصرية.

ترتيب فريق الزمالك في الدوري الممتاز

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة، جمعها بعد أن خاض 9 مباريات، فاز خلالها 5 مباريات وتعادل في 2 وتلقى الخسارة في مثلهما.

ترتيب فريق مودرن سبورت في الدوري الممتاز

يحتل فريق مودرن سبورت المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط، جمعها بعد أن خاض 9 مباريات، فاز خلالها مباراة واحدة وتعادل في 4 مباريات وتلقى الخسارة في مثلها.