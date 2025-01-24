مشاركة قوية من القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالمراجعة الشاملة لحقوق الإنسان بجنيف

تُشارك الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة اليوم، في الحدث الجانبي، الذي يأتي في اطار الجولة الرابعة للاستعراض الدورى الشامل (UPR) لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويُعقد هذا الاستعراض تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف.

ويحمل الحدث الجانبي عنوان "التقدم والتمكين الاجتماعي والاقتصادي في مصر: الإنجازات والتحديات"، وتشارك فيه وزارة التضامن الاجتماعي والمجالس القومية الثلاثة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، وتستعرض فيه كل جهة على حداها تقريرًا في مجال عملها.

الدكتورة إيمان كريم غادرت جمهورية مصر العربية متوجهة إلى جنيف ضمن وفد حكومي رفيع المستوى برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، للمشاركة في الاستعراض الدورى الشامل (UPR) لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، وذلك بهدف الوقوف على أخر المستجدات فى مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.