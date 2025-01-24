قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل نشر الفتاة صورها على مواقع التواصل الاجتماعي حرام أم حلال؟ شيخ الأزهر يحسم الجدل
ليلة حزينة فى الزمالك .. إصابة حمزة المثلوثي و خسارة مباراة | ما القصة؟
فضل ليلة الإسراء والمعراج .. الأدعية والسنن والمعجزات النبوية
حادث يتسبب في شلل مروري بامتداد محور المشير
سورة تمنع الفقر وتجلب الرزق سريعا.. أوصى النبي بقراءتها فاغتنموا خيراتها
الأمم المتحدة: تعليق التحركات الرسمية بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن
مفتي الجمهورية يوضح الحكمة الإلهية لفرض الزكاة وشروط استحقاقها.. فيديو
رسميا .. مصطفي العش يوقع للأهلي لمدة 6 أشهر قادما من زد
التخطيط: دور مرتقب للشركات المصرية "حكومية وخاصة" لإعادة إعمار العراق
بعد غد.. قطع الكهرباء عن عدة مناطق بمركز بني سويف
دعاء الجمعة الأخيرة من رجب المستجاب.. يزيد الرزق ويزيل الهم ردده حتى غروب الشمس
بسبب العاصفة إيوين | إلغاء الرحلات الجوية والقطارات والعبّارات في بريطانيا وإيرلندا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفتي الجمهورية يوضح الحكمة الإلهية لفرض الزكاة وشروط استحقاقها.. فيديو

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
البهى عمرو
×

قال الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، إن الزكاة شُرعت لتحقيق معاني عظيمة وقيم نبيلة، مشيرًا إلى أن هذه الفريضة تجمع بين العبادة والإنسانية في آنٍ واحد.

وأضاف «عياد» في حواره مع الإعلامي حمدي رزق، خلال برنامج «اسأل المفتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الزكاة تمثل إنفاقًا على "عيال الله"، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر يعكس الرحمة والتكافل بين أفراد المجتمع.


أوضح المفتي، أن النفس الإنسانية جُبلت على حب المال، مستشهدًا بقوله تعالى: "وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا"، مشيرًا إلى أن الزكاة تأتي لتطهر النفس من الأنانية وحب الذات، وتُبعد الفقير عن مشاعر الحقد والحسد.

وأوضح المفتي أن هذه الفريضة تسهم في بناء علاقة متبادلة بين الغني والفقير، حيث يدعو الفقير للغني بالبركة في المال والعمر والعمل، مما يرسخ قيم المحبة والمودة، كما أن الزكاة تمثل نوعًا من التكافل الاجتماعي، كما أوضح النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا".

وأكد مفتي الجمهورية، أن هذه العبادة تُظهر التعاون بين الغني والفقير، الكبير والصغير، مما يعزز التماسك المجتمعي.

وحدد المفتي شروط الزكاة، تتمثل في بلوغ النصاب ومرور الحول، ولكن هناك حالات تستدعي النفقة والصدقة حتى لو لم تتحقق شروط الزكاة، مشددا على أهمية الصدقة، التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها "تطفئ نار الرب"، وتزيل الخطايا، وتخلق الحب والمودة بين الناس.

وأوضح عياد أن الزكاة يمكن إخراجها للأقارب الذين لا يقع الإنفاق عليهم ضمن الواجب الشرعي، كأبناء العم والخال، شريطة ألا يكونوا ممن يجب على المزكي الإنفاق عليهم، وهي تجوز لكل مستحق.

وحذر المفتي من خطورة عدم إخراج الزكاة وكنز المال، مستشهدًا بقوله تعالى: "وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ."

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الزكاة ليست مجرد عبادة مالية، بل هي وسيلة لتطهير النفس، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية الإنسان من الانغماس في حب المال، مما يعزز القيم الإنسانية ويضمن التوازن المجتمعي. 

نظير عياد مفتي الجمهورية اسأل المفتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمامك 3 شهور فقط.. تنبيه عاجل من البنك الأهلي المصري لهؤلاء العملاء| ما القصة؟

أمامك 3 شهور فقط.. تنبيه عاجل من البنك الأهلي لهؤلاء العملاء| ما القصة؟

البنك الأهلي

رسالة عاجلة من البنك الأهلي المصري لعملائه

موعد صرف معاشات فبراير 2025

موعد صرف معاشات فبراير 2025 رسميًا بعد رفع الحد الأقصى إلى 11600 جنيه

أصدر البريد المصري تحذيرًا عاجلًا للمواطنين من رسائل نصية مشبوهة تتضمن روابط تستهدف سرقة بياناتهم الشخصية.

تحذير عاجل من البريد المصري لملايين العملاء.. ما القصة؟

الرئيس السيسي

قرارات جمهورية حاسمة تحمل رسائل طمأنينة للمواطنين

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم .. ظهرت الآن

نانسي عجرم وزوجها

مصادر مقربة: طلاق نانسي عجرم من زوجها فادي الهاشم | خاص

الدولار

كم سعر 100 دولار في البنك؟.. تراجع جديد في سعر الأخضر رسميًا اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

ارشيفي

الحكومة الإسرائيلية تصدّق على تغيير بأسماء المقرر الإفراج عنهم من الأسرى الفلسطينيين

ترامب

صفقة جديدة بين السعودية والولايات المتحدة.. وترامب يطالب بـ 2 تريليون دولار

ارشيفي

سوريا.. انقطاع الإنترنت عن العاصمة دمشق وريفها

بالصور

فستان مجسم.. أحلام تستعرض جمالها في صورها الجديدة

احلام
احلام
احلام

القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

بفستان قصير| سارة سلامة تثير ضجة بإطلالتها في باريس

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

أيتن عامر تثير الجدل بإطلالتها في الرياض| صور

أيتن عامر
أيتن عامر
أيتن عامر

فيديو

جانب من الزيارة

القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر

ايمس سمير غانم وحسن الرداد

ربنا يسهل .. حسن الرداد يحسم جدل حمل ايمي الثاني

اروي جودة

اروي جودة مش الاولي … مشاهير تزوجو من اجانب

انغام

قبلة عفوية تضع أنغام وعبد المجيد عبدالله في موقف محرج ورد غريب من حسين فهمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: غزة: معركة البقاء والصمود أمام مأساة متجددة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: تحديات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

المزيد