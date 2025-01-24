ليلة حزينة فى الزمالك .. إصابة حمزة المثلوثي و خسارة مباراة | ما القصة؟

ليلة حزينة شهدتها الساعات القليلة الماضية على جماهير الأبيض خاصة بعد أن خسر فريق نادي الزمالك خلال مواجهته مع مودرن سبورت، حيث حقق الأخير الفوز وعاد من ملعب القاهرة الدولي بانتصار وذلك بهدف دون رد، فى اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الخميس ضمن منافسات المرحلة التاسعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يتراجع عن الصدارة

وتعرض الأبيض للخسارة أمام مودرن بهدف دون رد، حيث سجل جوزيف جوناثان نجويم هدف مودرن سبورت الوحيد فى الدقيقة 88 من عمر المباراة من تسديدة قوية مرت على يمين محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض.

وبهذه النتيجة احتل الأبيض المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة بعدما خاض 9 مباريات حقق 5 انتصارات مقابل تعادلين وخسارتين وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 9 أهداف، حيث كانت المواجهة أمام مودرن سبورت بمثابة فرصة ذهبية بالنسبة للزمالك بهدف صدارة الدوري والتواجد على القمة.

مودرن سبورت يتغلب على الزمالك

فيما يملك مودرن سبورت 7 نقاط فى المركز السابع عشر من 9 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد اليوم أمام الزمالك واكتفى بالتعادل في 4 مواجهات والخسارة في مثلها وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف.

وفى الدقيقة 88 من عمر المباراة استطاع مودرن سبورت التغلب على الزمالك حيث تمكن اللاعب جوناثان من استغلال هجمة منظمة من مودرن سبورت، ليسجل هدف اللقاء الوحيد.

ليلة حزينة فى الزمالك

لم تنتهي تلك الليلة العصبية على نادي الزمالك عند حد الخسارة، حيث تعرض حمزة المثلوثي مدافع الأبيض خلال المباراة لإصابة فى الركبة، حيث كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الزمالك “حمزة المثلوثي تعرض لإصابة في الركبة”.

إصابة حمزة المثلوثي بقطع في الرباط الصليبي

ورسميا أعلن الزمالك إصابة حمزة المثلوثي بقطع في الرباط الصليبي حيث كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نتيجة الفحص الطبي والأشعة التي خضع لها التونسي حمزة المثلوثي مدافع الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة مودرن سبورت التي أقيمت أمس الخميس في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي للزمالك، إن الأشعة التي خضع لها المثلوثي أثبتت تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، مشيرا إلى أنه سيتم ترتيب إجراءات سفر حمزة المثلوثي إلى الخارج للعرض على أحد الأطباء والخضوع لجراحة الرباط الصليبي.

من جانبه علق التونسى حمزة المثلوثي مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عبر حسابه الشخصى على انستجرام: “الحمد لله قدر الله وماشاء فعل”.

وكان المثلوثي تعرض للإصابة في الدقائق الأخيرة من أحداث مباراة الزمالك أمام موردن سبورت، وشارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" بدلاً منه.

الزمالك يتأثر بـ إصابة حمزة المثلوثي

فيما قال السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للزمالك إن فريقه تأثر بالإصابة التي تعرض لها التونسي حمزة المثلوثى في مباراة مودرن سبورت وانتهت بخسارة الفريق الأبيض لافتا إلى أن"فريق مودرن سبورت دافعوا بطريقة جيدة أمام الزمالك وأغلقوا علينا المساحات وكان هناك تحسن في أداء الفريق الأبيض بالشوط الثانى ولكننا لم نستغل الفرص".

وواصل: "الأداء تحسن في الشوط الثاني، ومحمود جنش حارس مرمى الفريق المنافس تصدى لفرصة خطيرة جداً لصالح الزمالك وخسرنا في الجزء الأخير من الملعب، وفي المستقبل يجب علينا أن نستغل الفرص ونخلق مساحات من أجل الوصول لمرمى المنافس".

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز:

1- بيراميدز..20 نقطة

2- الأهلي..19 نقطة

3- الزمالك..17 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا..16 نقطة

5- المصري..15 نقطة

6- البنك الأهلي..14 نقطة

7- زد..13 نقطة

8- بتروجيت..13 نقطة

9- الإسماعيلي..12 نقطة

10- فاركو..11 نقطة

11- طلائع الجيش..11 نقطة

12- الاتحاد السكندري..10 نقاط

13- حرس الحدود..9 نقاط

14- سموحة..8 نقاط

15- غزل المحلة..8 نقاط

16- إنبي..7 نقاط

17- مودرن سبورت.. 7 نقاط

18- الجونة..6 نقاط