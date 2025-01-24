مسلسلات رمضان 2025.. الصور الأولى من ولاد الشمس

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن الصور الأولى من مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقى ومحمود حميدة، المقرر عرضه في مضان 2025 .



الصور الاولى أظهرت طبيعة الشخصيات التي يقدمها أبطال العمل الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.



مسلسل ولاد الشمس ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، من تأليف مهاب طارق، وإخراج: شادي عبد السلام، وإنتاج united studios، والعمل بطولة أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، فرح يوسف، مريم الجندى، جلا هشام، معتز هشام، وغيرهم من الفنانين.

وتدور أحداثه فى إطار درامى اجتماعى، حول قصة صديقين نشآ معًا منذ الطفولة في دار للأيتام، ويستعرض رحلتهما في الحياة التي قادتهما إلى الدخول في عالم السرقة والجرائم.



يعرض لـ أحمد مالك حاليًا فى السينمات فيلم 6 أيام الذى يجمعه بالفنانة آية سماحة وتدور أحداثه حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟