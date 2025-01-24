أنشيلوتي يشيد بفالفيردي ويثني على تطور رودريجو وسيبايوس قبل مواجهة بلد الوليد

أعرب المدير الفني لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، عن إعجابه الكبير بنجم الفريق فيديريكو فالفيردي، واصفًا إياه بأنه اللاعب "الأكثر اكتمالًا" في كرة القدم، مشيدًا بمرونته التكتيكية وقدرته على الأداء المميز في عدة مراكز.

فالفيردي.. اللاعب المتكامل

قال أنشيلوتي خلال تصريحاته الصحفية اليوم الجمعة: "فيدي فالفيردي لاعب متكامل ومهم للغاية، يمكنه تغطية العديد من المراكز ويكون ممتازًا في كل منها. من الصعب جدًا العثور على ظهير أيمن مثله، لكن تحديد أفضل مركز له يعتمد على احتياجات الفريق في كل مباراة. قد نحتاج إليه كظهير أيمن في مباراة، وفي أخرى كجناح".

وأضاف: "فالفيردي دائمًا مستعد، لا يطلب مني أي شيء أبدًا، وهذه قوته. أعتقد أنه بالتأكيد اللاعب الأكثر تكاملاً في كرة القدم، لأنه قادر على تغطية جميع المراكز الممكنة بشكل جيد للغاية. حتى لو لعب كقلب دفاع، لن يواجه أي مشكلة".

رودريجو.. تطور ملحوظ في الأداء

أشاد أنشيلوتي أيضًا بالمستوى الثابت الذي أظهره البرازيلي رودريجو جويس في المباريات الأخيرة، حيث سجل أهدافًا وصنع تمريرات حاسمة في آخر 9 مباريات قائلا: "ما يميزه الآن هو الاستمرارية التي لم تكن لديه في الماضي. كان يظهر بشكل بارز في بعض المباريات وأقل في أخرى، لكنه الآن يسجل الأهداف ويصنع التمريرات الحاسمة باستمرار".

تشواميني وسيبايوس.. الإسهامات المنتظرة

أكد أنشيلوتي أنه سيعتمد على أوريلين تشواميني في مواجهة بلد الوليد، في ظل استمرار غياب إدواردو كامافينجا بسبب الإصابة، لكنه أشار إلى أن كامافينجا قد يعود قريبًا قائلا: "إدواردو لن يكون متاحًا غدًا، لكن إصابته العضلية ستتعافى قبل الموعد المتوقع، وربما يكون جاهزًا الأسبوع المقبل".

وأشاد بتحسن أداء داني سيبايوس، الذي استعاد مستواه بعد معاناته مع الإصابات: "سيبايوس قدم الكثير في هذه الفترة. عاد إلى أفضل مستوياته بعد المشاكل البدنية، وأصبح الفريق أكثر ثقة بالكرة بوجوده. يمكنه المشاركة في المباريات الكبرى دون الحاجة إلى التضحية بأي من مهاجمينا".

مواجهة بلد الوليد والأهمية الكبيرة

وعن المباراة المرتقبة أمام بلد الوليد، شدد أنشيلوتي على أهمية تحقيق الفوز للحفاظ على صدارة الليجا: "سأدفع بأفضل تشكيلة ممكنة لأن أهم مباراة هي مباراة الغد. الجدول الزمني صعب، لكننا نكتسب الإيقاع اللازم للتنافس في جميع المسابقات التي نشارك فيها".

الهزائم والضغوط

رغم تعرض ريال مدريد لهزيمة ثقيلة أمام برشلونة بنتيجة 2-5 في نهائي كأس السوبر الإسباني، أكد أنشيلوتي أنه لم يشعر بالضغط: "هناك لحظات صعبة في الموسم، وأخرى أقل صعوبة. أرى الفريق يتحسن تدريجيًا، وأنا واثق تمامًا من قدرتنا على تحقيق أداء جيد".

ريال مدريد في الطريق الصحيح

يبدو أن أنشيلوتي واثق من فريقه وقدرته على المنافسة على جميع الجبهات، وسط تطور ملحوظ في أداء اللاعبين وتكاتف الجهود للحفاظ على صدارة الدوري والاستعداد لبقية المسابقات.