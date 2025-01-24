قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يسرا اللوزي: فكرت الاعتذار عن مسلسل سراب بعد وفاة والدتي.. ووظفت حزني للشخصية
الإسماعيلي يفقد نجم الفريق في مباراة الاتحاد السكندري بالدوري
شقيق الشهيد عمر القاضي: "أخويا اتشاهد 4 مرات وهو يقاتــ.ـــل الإرهـ.ــابيين
سفير مصر السابق بإسرائيل: لا بديل عن توافق جميع الأطراف الفلسطينية
آخر فرصة.. بيان عاجل من البنك الأهلي يمهل هؤلاء العملاء 3 شهور فقط
أحمد حسن يكشف عن صفقة جديدة للنادي الأهلي
صـ.ــاروخ متطور ضد كمين عمر القاضي.. شقيق الشهيد يكشف تفاصيل مثيرة
فقيدة الشباب.. مصرع صيدلانية خنقا داخل حمام شقتها في المنوفية
العالم الزاهد.. وزير الأوقاف يُصلي على الأرض دون «سجادة» في معرض الكتاب
والدة الشهيد عمر القاضي: هدفه كان الالتحاق بالعمليات الخاصة والخدمة في العريش| فيديو
الداخلية التونسية تكشف تفاصيل إضرام شخص النـ ار في نفسه
زد يعلن انتقال مصطفى العش للنادي الأهلي على سبيل الإعارة 6 أشهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أحدث سيارة هاتشباك كهربائية من BYD .. وسعر الفئة القياسية

بي واي دي Seagull
بي واي دي Seagull
×

تستعد بي واي دي الصينية لطرح نسختها Seagull موديل 2025 الجديدة، والتي انطلقت للمرة الأولى عام 2023 تحديدًا خلال شهر أبريل، وتواصل السيارة من تعزيز تواجدها في السوق الصيني بعد حصولها على نسخة "فيس ليفت" والتي تضم عدد من التحديثات.

أحدث سيارة هاتشباك كهربائية من BYD

عرفت السيارة Seagull في عدد من الأسواق العالمية بلقب Dolphin Mini، وتأتي هذه السيارة بتصميم صغير الحجم، ينتمي إلى طرازات الهاتشباك الشهيرة، مع واجهة أمامية عصرية ذات مصابيح حادة ولمسات مميزة.

بي واي دي Seagull

جاءت السيارة بي واي دي Seagull بمصد أمامي جديد، مع فتحات تهوية أصغر، بالإضافة إلى وجود سبويلر خلفي مثبت أعلى ناحية الزجاج، بينما ترتكز على جنوط رياضية ذات مظهر هندسي أنيق، وأقواس نصف دائرية أعلى منطقة العجلات.

بي واي دي Seagull

تضم السيارة بي واي دي Seagull مجموعة من التجهيزات مثل شاشة عرض الوسائط المتعددة، كاميرا محيطة، حساسات ركن أمامية، مرايات كهربائية، بالإضافة إلى رادار لتسهيل حركة الاصطفاف، بينما لا تزال السيارة تقدم بأبعاد خارجية تقدر بـ 3.780 مم للطول، وبعرض كلي يبلغ 1.715 مم، وبارتفاع 1.540 مم.

بي واي دي Seagull

القدرات الفنية للسيارة بي واي دي Seagull

تصل السيارة بي واي دي Seagull إلى مدى سير يقدر بـ 405 كيلومتر للشحنة الواحدة، حيث تقدم ببطارية سعة 30.1 كيلووات/ساعة، وأخرى سعة 38.9 كيلووات/ساعة، ويستطيع محرك السيارة المثبت ناحية المحور الأمامي أن يقدم قوة قدرها 74 حصانا.

سعر السيارة بي واي دي Seagull

لم تكشف بي واي دي عن سعر نسخة "فيس ليفت الجديدة" والتي من المنتظر طرحها قريبًا في السوق الصيني، ولكن عن سعر الفئة القياسية فيبدأ من 9.520 دولارا حتى 11.700 دولار أمريكي.

SEAGULL بي واي دي سيارة هاتشباك كهربائية أحدث سيارات بي واي دي سعر سيارة بي واي دي الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الاول 2025

نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2025 بالاسم ورقم الجلوس .. الآن

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم .. ظهرت الآن

البنك الأهلي

رسالة عاجلة من البنك الأهلي المصري لعملائه

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الاول 2025

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2025 بالدرجات.. ظهرت الآن

نانسي عجرم وزوجها

مصادر مقربة: طلاق نانسي عجرم من زوجها فادي الهاشم | خاص

الرئيس السيسي

قرارات جمهورية حاسمة تحمل رسائل طمأنينة للمواطنين

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2025

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2025 بالدرجات .. الآن

وزير الاسكان

قرار مهم من وزير الإسكان بشأن ارتفاع المباني وعدد الأدوار .. تفاصيل

ترشيحاتنا

عبدالله ماجد آل علي

مدير المكتبة والأرشيف الوطني الإماراتي يبارك لمصر النجاح الباهر لمعرض الكتاب

رئيس قبرص يقلد سامح شكري وزير الخارجية السابق وسام الصليب الأعظم

رئيس قبرص يقلد وزير الخارجية السابق وسام الصليب الأعظم .. صور

مدينة جنين

جيش الاحتلال يشن غارة على ميثلون بجنين .. ويمنع الإسعاف من الوصول للمصابين

بالصور

بأعواد القصب.. عروسان يحتفلان بزفافهما أعلى قطار "ديكوفيل" بقنا

حفل زفاف بقنا
حفل زفاف بقنا
حفل زفاف بقنا

بعد استدعاء الأمن السعودي لـ أنغام وعبد المجيد عبدالله.. أول ظهور للفنانة

أنغام وعبد المجيد عبدالله
أنغام وعبد المجيد عبدالله
أنغام وعبد المجيد عبدالله

بعد وفاة الطبيب أحمد ماهر.. اِعرف أعراض وأسباب التوقف المفاجئ لعضلة القلب

وفاة الطبيب أحمد ماهر بتوقف مفاجئ لعضلة القلب
وفاة الطبيب أحمد ماهر بتوقف مفاجئ لعضلة القلب
وفاة الطبيب أحمد ماهر بتوقف مفاجئ لعضلة القلب

الأدوات البلاستيكية .. كارثة في المطابخ تتسبب في الاصابة بالسرطان

مخاطر إستخدام الأدوات البلاستيكية في المطبخ
مخاطر إستخدام الأدوات البلاستيكية في المطبخ
مخاطر إستخدام الأدوات البلاستيكية في المطبخ

فيديو

طلاق نانسي عجرم

طلاق نانسي عجرم.. تفاصيل مفاجئة تكشف ما حدث.. والجمهور مصدوم

اعتذار منة عرفة

بعد خلاف لمدة عامين .. منة عرفة تعتذر لـ إلهام شاهين وأشرف ذكي

جانب من الزيارة

القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر

ايمس سمير غانم وحسن الرداد

ربنا يسهل .. حسن الرداد يحسم جدل حمل ايمي الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: غزة: معركة البقاء والصمود أمام مأساة متجددة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: تحديات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

المزيد