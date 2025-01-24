أحدث سيارة هاتشباك كهربائية من BYD .. وسعر الفئة القياسية

تستعد بي واي دي الصينية لطرح نسختها Seagull موديل 2025 الجديدة، والتي انطلقت للمرة الأولى عام 2023 تحديدًا خلال شهر أبريل، وتواصل السيارة من تعزيز تواجدها في السوق الصيني بعد حصولها على نسخة "فيس ليفت" والتي تضم عدد من التحديثات.

أحدث سيارة هاتشباك كهربائية من BYD

عرفت السيارة Seagull في عدد من الأسواق العالمية بلقب Dolphin Mini، وتأتي هذه السيارة بتصميم صغير الحجم، ينتمي إلى طرازات الهاتشباك الشهيرة، مع واجهة أمامية عصرية ذات مصابيح حادة ولمسات مميزة.

بي واي دي Seagull

جاءت السيارة بي واي دي Seagull بمصد أمامي جديد، مع فتحات تهوية أصغر، بالإضافة إلى وجود سبويلر خلفي مثبت أعلى ناحية الزجاج، بينما ترتكز على جنوط رياضية ذات مظهر هندسي أنيق، وأقواس نصف دائرية أعلى منطقة العجلات.

بي واي دي Seagull

تضم السيارة بي واي دي Seagull مجموعة من التجهيزات مثل شاشة عرض الوسائط المتعددة، كاميرا محيطة، حساسات ركن أمامية، مرايات كهربائية، بالإضافة إلى رادار لتسهيل حركة الاصطفاف، بينما لا تزال السيارة تقدم بأبعاد خارجية تقدر بـ 3.780 مم للطول، وبعرض كلي يبلغ 1.715 مم، وبارتفاع 1.540 مم.

بي واي دي Seagull

القدرات الفنية للسيارة بي واي دي Seagull

تصل السيارة بي واي دي Seagull إلى مدى سير يقدر بـ 405 كيلومتر للشحنة الواحدة، حيث تقدم ببطارية سعة 30.1 كيلووات/ساعة، وأخرى سعة 38.9 كيلووات/ساعة، ويستطيع محرك السيارة المثبت ناحية المحور الأمامي أن يقدم قوة قدرها 74 حصانا.

سعر السيارة بي واي دي Seagull

لم تكشف بي واي دي عن سعر نسخة "فيس ليفت الجديدة" والتي من المنتظر طرحها قريبًا في السوق الصيني، ولكن عن سعر الفئة القياسية فيبدأ من 9.520 دولارا حتى 11.700 دولار أمريكي.