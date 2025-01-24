عكننت على عيالك | معلق رياضي شهير يوجّه رسالة مثيرة لجماهير الأهلي والزمالك

سخر المعلق الرياضي أحمد الطيب من جماهير قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بسبب الحزن على نتائج الفريقين وخسارة الأصدقاء والأموال، بجانب فوز اللاعبين بالمال رغم الخسارة.

وكتب الطيب في رسالة عبر حسابه علي فيس بوك "أهلي وزمالك خسروا نقاط و خسروا مباريات و كسبوا فلوسهم بالملايين !! عادى جداً".

وتابع "انت بقى سعادتك ناديك اللي بتشجعه خسر نقاط وخسر مباريات وانت بقا خسرت مزاجك الحلو وعكننت على بيتك وعيالك وخسرت أصحابك".

وأكمل "خسرت فلوسك علشان تشترى باقات النت للشتيمة والتريقة على بعض وعيالك مش لاقيين فلوس للدروس ولا ( جوز ) جنيهات يركب بيهم ميكروباص يروح بيه المدرسة".

واختتم رسالته، بلا خيبة !! كنت فاكركم أذكى من كده أغبياء في المقص"



