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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عكننت على عيالك | معلق رياضي شهير يوجّه رسالة مثيرة لجماهير الأهلي والزمالك

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
محمد بدران
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سخر المعلق الرياضي أحمد الطيب من جماهير قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بسبب الحزن على نتائج الفريقين وخسارة الأصدقاء والأموال، بجانب فوز اللاعبين بالمال رغم الخسارة.

وكتب الطيب في رسالة عبر حسابه علي فيس بوك "أهلي وزمالك خسروا نقاط و خسروا  مباريات و كسبوا فلوسهم بالملايين !! عادى جداً".

وتابع "انت بقى سعادتك ناديك اللي بتشجعه خسر نقاط وخسر مباريات وانت بقا خسرت مزاجك الحلو وعكننت على بيتك وعيالك وخسرت أصحابك".

وأكمل "خسرت فلوسك علشان تشترى باقات النت للشتيمة والتريقة على بعض وعيالك مش لاقيين فلوس للدروس ولا ( جوز ) جنيهات يركب بيهم ميكروباص  يروح بيه المدرسة".

واختتم رسالته، بلا خيبة  !! كنت فاكركم أذكى من كده أغبياء في المقص"


الزمالك الدوري المصري الممتاز الاهلي احمد الطيب جماهير القطبين

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