وزير الرياضة يهنئ عمر مرموش بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، النجم عمر مرموش بمناسبة انتقاله إلى صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، معربًا عن فخره بالإنجازات التي يحققها اللاعب وتمثيله المشرف لمصر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمنى وزير الشباب والرياضة لمرموش كل التوفيق خلال مرحلته المقبلة، كما اعرب وزير الشباب والرياضة عن فخره الكبير بما حققه مرموش، مؤكدا ان الدولة كلها تقف خلفه وتسانده هو وجميع الشباب المصري والابطال الرياضيين الذين يشرفون مصر في العالم اجمع.

واختتم وزير الرياضة حديثه مؤكدا أن مصر مصنع للكثير من النجوم التي تحرص الدولة على مساندتهم وتذليل كل العقبات من أجل نجاحهم.

من جانبه، أعرب عمر مرموش عن سعادته قائلًا: "إنني فخور للغاية بتمثيل مصر في مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي الممتاز"، كما توجه بالشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل.