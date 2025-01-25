طقس اليوم.. الأرصاد: شبورة كثيفة وأجواء شديدة البرودة ليلا

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم السبت 25 يناير 2025، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء الحرارة على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية كثيفة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الإسكندرية وشمال الوجه البحرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم، على النحو الآتي:

القاهرة.. العظمى 21 درجة والصغرى 12.

الإسكندرية.. العظمى 21 والصغرى 12.

مطروح.. العظمى 20 درجة والصغرى 11.

سوهاج.. العظمى 24 درجة، والصغرى 10.

قنا.. العظمى 25 درجة والصغرى 11.

أسوان.. العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.