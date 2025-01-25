قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحضري: مصطفى شوبير في المركز الثالث بقائمة منتخب مصر
نفخت الشفايف وعملت بوتكس.. بدرية طلبة تجري عمليات تجميل
علاء مرسي: أصبت بورم فى القولون.. وأؤمن أن الحجاب فرض
3 لاعبين أجانب.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة 2025
كيف تواكبين أحدث صيحات السوشيال ميديا دون أن تشعري بالضغط ؟
أخبار المنيا| افتتاح 8 مساجد جديدة.. الجامعة تحصد مراكز متقدمة في تصنيف التايمز
نجيب لاعيب بالقسط .. ناقد رياضي يوجه رسالة لـ الزمالك
بسبب دعم أوكرانيا.. صادرات السلاح الأمريكي تسجل رقما قياسيا
مشادة بين عبدالحليم علي لاعب الزمالك السابق وجيرانه بالمقطم
طرح فيلم أنا لحبيبي على هذه المنصة بالتزامن مع عيد الحب
التهم 3 وحدات سكنية.. السيطرة على حريق ببورسعيد وعلاج مصابي الاختناق
حكومة اليمن تدعو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لتصنيف الحوثيين إرهابيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نادية الجندي: بدأت التمثيل وعندى 13 سنة.. وقصة حياتي صعبة جدًا

نادية الجندي
نادية الجندي
عبد الخالق صلاح
×

أشادت النجمة نادية الجندي، بفعاليات مهرجان جوي أووردز، والذي أقيم السبت الماضي، بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

وأكدت نادية الجندي، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، أن مهرجان جوي أووردز أصبح عُرس فني جميل يُسعد جميع الفنانين، مشيرة إلى أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بذل مجهودًا كبيرًا، وأنها تُحب النهضة الفنية في أي دولة عربية يجب تشجيعها لأن الفن ليس له وطن.

وأوضحت نجمة الجماهير نادية الجندي، أن ما يسعدها ويضفي البهجة على حياتها، هو التواجد في الفعاليات الفنية وسط نجوم الفن، وتشاهد أصدقائها الفنانين أثناء استلام الجوائز، وذلك بمثابة حياة لها، لافتة أنها بدأت الفن بعمر 13 سنة وهي تلميذة بالمدرسة، قائلة: «أنا زي السمكة مقدرش أخرج من المايه، لازم أعيش في أجواء كلها فن ومهرجانات ودي الحاجة الوحيدة اللي بتسعدني في حياتي».

وكشفت نادية الجندي عن أحلامها، قائلة: «بحلم إن الوطن العربي يعيش في سلام وآمان، ودي أهم أمنية عندي».

وعن تجسيد حياتها في عمل فني، أجابت نادية الجندي قائلة: «قصة حياتي صعبة جدًا هتوجعكم قوي، مجهود كبير شاق، من التعب والإرهاق من طفولتي، ولكن انا سعيدة بها الحمد لله؛ لأني حققت حُب جمهور كبير».

السعودية تركي آل الشيخ النجمة نادية الجندي جوي أووردز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الاول 2025

نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2025 بالاسم ورقم الجلوس .. الآن

البنك الأهلي

آخر فرصة.. بيان عاجل من البنك الأهلي يمهل هؤلاء العملاء 3 شهور فقط

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الاول 2025

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2025 بالدرجات.. ظهرت الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2025

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2025 بالدرجات .. الآن

احسب مرتبك حسب الدرجة الوظيفية في 2025

احسب مرتبك طبقًا للدرجة الوظيفية في 2025.. وزيادات جديدة في هذا الموعد وفقًا للقانون

وزير الاسكان

قرار مهم من وزير الإسكان بشأن ارتفاع المباني وعدد الأدوار .. تفاصيل

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 على بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس

لا ترد على هذه الأرقام.. مكالمة واحدة قد تسحب كل أموالك وتسرق بياناتك

لا ترد على هذه الأرقام.. مكالمة واحدة قد تسحب كل أموالك وتسرق بياناتك

ترشيحاتنا

وزارة المالية

الحكومة تطرح استثمارات غير مباشرة بقيمة 807 مليون دولار .. تفاصيل

التنظيم والادارة

تفاصيل الاستعلام عن نتائج التوظيف في البريد

سعر الجنيه الذهب

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم 24-1-2025

بالصور

كيف تواكبين أحدث صيحات السوشيال ميديا دون أن تشعري بالضغط ؟

كيف تواكبين أحدث صيحات السوشيال ميديا دون أن تشعري بالضغط؟
كيف تواكبين أحدث صيحات السوشيال ميديا دون أن تشعري بالضغط؟
كيف تواكبين أحدث صيحات السوشيال ميديا دون أن تشعري بالضغط؟

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 25 يناير 2025 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 25 يناير 2025
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 25 يناير 2025
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 25 يناير 2025

برج الحمل.. حظك اليوم السبت 25 يناير 2025: كن واثقًا ولا تتهور

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور.. حظك اليوم السبت 25 يناير 2025: استمع لقلبك وقرر

برج الثور
برج الثور
برج الثور

فيديو

بدرية طلبة

نفخت الشفايف وعملت بوتكس.. بدرية طلبة تجري عمليات تجميل

العدو الخفي للكوليسترول والسكر: احذر من الإفراط في تناول هذه الأطعمة

العدو الخفي للكوليسترول والسكر: احذر الإفراط في تناول هذه الأطعمة

طلاق نانسي عجرم

طلاق نانسي عجرم.. تفاصيل مفاجئة تكشف ما حدث.. والجمهور مصدوم

اعتذار منة عرفة

بعد خلاف لمدة عامين .. منة عرفة تعتذر لـ إلهام شاهين وأشرف ذكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: غزة: معركة البقاء والصمود أمام مأساة متجددة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: تحديات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

المزيد