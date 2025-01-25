نادية الجندي: بدأت التمثيل وعندى 13 سنة.. وقصة حياتي صعبة جدًا

أشادت النجمة نادية الجندي، بفعاليات مهرجان جوي أووردز، والذي أقيم السبت الماضي، بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

وأكدت نادية الجندي، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، أن مهرجان جوي أووردز أصبح عُرس فني جميل يُسعد جميع الفنانين، مشيرة إلى أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بذل مجهودًا كبيرًا، وأنها تُحب النهضة الفنية في أي دولة عربية يجب تشجيعها لأن الفن ليس له وطن.

وأوضحت نجمة الجماهير نادية الجندي، أن ما يسعدها ويضفي البهجة على حياتها، هو التواجد في الفعاليات الفنية وسط نجوم الفن، وتشاهد أصدقائها الفنانين أثناء استلام الجوائز، وذلك بمثابة حياة لها، لافتة أنها بدأت الفن بعمر 13 سنة وهي تلميذة بالمدرسة، قائلة: «أنا زي السمكة مقدرش أخرج من المايه، لازم أعيش في أجواء كلها فن ومهرجانات ودي الحاجة الوحيدة اللي بتسعدني في حياتي».

وكشفت نادية الجندي عن أحلامها، قائلة: «بحلم إن الوطن العربي يعيش في سلام وآمان، ودي أهم أمنية عندي».

وعن تجسيد حياتها في عمل فني، أجابت نادية الجندي قائلة: «قصة حياتي صعبة جدًا هتوجعكم قوي، مجهود كبير شاق، من التعب والإرهاق من طفولتي، ولكن انا سعيدة بها الحمد لله؛ لأني حققت حُب جمهور كبير».